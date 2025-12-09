Рейтинг@Mail.ru
Дугин назвал санкции против себя агонией Запада - РИА Новости, 09.12.2025
22:17 09.12.2025 (обновлено: 23:34 09.12.2025)
Дугин назвал санкции против себя агонией Запада
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в разговоре с РИА Новости назвал санкции Лондона против себя агонией и признанием Западом растущего влияния идей РФ
лондон
россия
александр дугин
санкции в отношении россии
в мире
лондон
россия
лондон, россия, александр дугин, санкции в отношении россии, в мире
Лондон, Россия, Александр Дугин, Санкции в отношении России, В мире
Александр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Александр Дугин . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в разговоре с РИА Новости назвал санкции Лондона против себя агонией и признанием Западом растущего влияния идей РФ.
Ранее Лондон ввел санкции против Дугина и основанного им Центра геополитической экспертизы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Захарова обвинила Лондон в преследовании жертв терроризма на примере Дугина
Вчера, 20:50
"Я думаю, что на сей раз это просто признание растущего глобального влияния наших идей, идей консервативной революции, идей традиционализма. Это акт агонии, на мой взгляд, цензура", - сказал философ, комментируя введенные против него санкции.
Дугин отметил, что в мире сейчас не так много современных теоретиков нового консерватизма, а эти идеи в настоящее время приобретают особую актуальность, потому что в этом направлении разворачиваются целые государства - Россия, Индия, Китай, а также президент США Дональд Трамп, "пусть не сразу, пусть очень противоречиво".
"Я думаю, что я там был в этих списках, что они просто еще раз напомнили своей неонацистской цензурой, которая воцарилась в Европе, о том, что необходимо не забывать отключать все, что возможно, снимать Дугина со всех возможных площадок. Они и так это делали, мне кажется, это напоминание: не забывайте, не расслабляйтесь, делайте все это более напряженно", - добавил он.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Дугин рассказал, что его имя упоминалось в переписке Эпштейна с Бэнноном
17 ноября, 14:10
 
