Дугин назвал санкции против себя агонией Запада
Дугин назвал санкции против себя агонией Запада - РИА Новости, 09.12.2025
Дугин назвал санкции против себя агонией Запада
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в разговоре с РИА Новости назвал санкции Лондона против себя агонией и признанием Западом растущего...
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в разговоре с РИА Новости назвал санкции Лондона против себя агонией и признанием Западом растущего влияния идей РФ.
Ранее Лондон ввел санкции против Дугина и основанного им Центра геополитической экспертизы.
"Я думаю, что на сей раз это просто признание растущего глобального влияния наших идей, идей консервативной революции, идей традиционализма. Это акт агонии, на мой взгляд, цензура", - сказал философ, комментируя введенные против него санкции.
Дугин отметил, что в мире сейчас не так много современных теоретиков нового консерватизма, а эти идеи в настоящее время приобретают особую актуальность, потому что в этом направлении разворачиваются целые государства - Россия, Индия, Китай, а также президент США Дональд Трамп, "пусть не сразу, пусть очень противоречиво".
"Я думаю, что я там был в этих списках, что они просто еще раз напомнили своей неонацистской цензурой, которая воцарилась в Европе, о том, что необходимо не забывать отключать все, что возможно, снимать Дугина со всех возможных площадок. Они и так это делали, мне кажется, это напоминание: не забывайте, не расслабляйтесь, делайте все это более напряженно", - добавил он.