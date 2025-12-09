Дугин назвал санкции против себя агонией Запада

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в разговоре с РИА Новости назвал санкции Лондона против себя агонией и признанием Западом растущего влияния идей РФ.

Ранее Лондон ввел санкции против Дугина и основанного им Центра геополитической экспертизы.

"Я думаю, что на сей раз это просто признание растущего глобального влияния наших идей, идей консервативной революции, идей традиционализма. Это акт агонии, на мой взгляд, цензура", - сказал философ, комментируя введенные против него санкции.

Дугин отметил, что в мире сейчас не так много современных теоретиков нового консерватизма, а эти идеи в настоящее время приобретают особую актуальность, потому что в этом направлении разворачиваются целые государства - Россия, Индия, Китай, а также президент США Дональд Трамп, "пусть не сразу, пусть очень противоречиво".