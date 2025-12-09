Дугин считал, что Лондон ввел против него санкции уже давно

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в разговоре с РИА Новости рассказал, что он удивился новости о его попадании под санкции Лондона, потому что был уверен, что его уже давно внесли в них.
"Честно говоря, я был очень удивлен, потому что я был уверен, что я очень давно в этих санкциях, с 2014 года. Потому что в 2014 году против меня ввели санкции и в Америке, и в других странах, кроме Евросоюза, потом уже ввели и в Евросоюзе. Я просто удивился, что для кого-то это новость. Я думал, что они давно ввели против меня жесточайшие санкции, потому что я не могу никуда ездить и не собираюсь", - сказал он.
По мнению философа, Лондон вспомнил о нем сейчас, поскольку в мире набирает силу тенденция, которая полностью соответствует его пониманию отношений между Россией и Америкой, между Америкой и Европой. Дугин подчеркнул, что количество подписчиков в его социальных сетях каждый день растет, его читают в том числе и на Западе.
"Мою дочь тоже в 2022 поместили под эти британские санкции, она даже гордилась этим, говорила: вот я под британскими санкциями, на телевидении. А потом ее просто убили украинцы, целились в меня. Поэтому это все-таки серьезно, конечно. С одной стороны, чего ожидать от врагов, а с другой стороны, они бьют по идеям, они понимают, насколько они опасны", - добавил он.
Трамп стремится сохранить однополярный мир, считает Дугин
10 ноября, 15:16
Дугин отметил, что нельзя сказать, что он легко относится к этим санкциям, несмотря на то, что финансовых интересов на Западе у него нет.
"На самом деле, это черная метка, это приговор, это серьезно. Они же убили мою дочь, они хотели убить меня. Я бы к этому относился серьезно, я думаю, что это в каком-то смысле вызов стране, когда мыслителей начинают подвергать репрессиям, не чиновников, не людей, которые связаны с ведением военных действий, а мыслителей", - сказал философ.