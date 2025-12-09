Мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП, сообщил источник

"Фамилия, имя и отчество получившего травмы мужчины и дата рождения полностью совпадают с данными мэра подмосковного Реутова . Речь идет именно о нем", — сказал собеседник агентства.

Как рассказали РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, Науменко находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Baza, он впал в кому, получив черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и отек легких. Сообщается, что его прооперировали, удалив гематому, и извлекли из кожи обломки костей.