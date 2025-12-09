https://ria.ru/20251209/dtp-2060955817.html
Мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП, сообщил источник
Мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 09.12.2025
Мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП, сообщил источник
Глава администрации подмосковного Реутова Филипп Науменко получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:35:00+03:00
2025-12-09T20:35:00+03:00
2025-12-09T21:37:00+03:00
происшествия
реутов
нижегородская область
навашинский район
москва
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913277_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_c6e8bfc50e77846ac072eac3dee70e5e.jpg
https://ria.ru/20250722/zabaykale-2030551468.html
реутов
нижегородская область
навашинский район
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060913277_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6787a0f36f5f10ff3a0c360c19abc5dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, реутов, нижегородская область, навашинский район, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Реутов, Нижегородская область, Навашинский район, Москва, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Московская область (Подмосковье), Россия
Мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП, сообщил источник
РИА Новости: мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Глава администрации подмосковного Реутова Филипп Науменко получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Фамилия, имя и отчество получившего травмы мужчины и дата рождения полностью совпадают с данными мэра подмосковного Реутова. Речь идет именно о нем", — сказал собеседник агентства.
Авария с участием иномарки, которая врезалась в камаз, произошла утром 7 декабря в Навашинском районе
.
В свою очередь, главный редактор нижегородского медицинского информагентства "Стационар Пресс" Алексей Никонов сообщил, что после случившегося мэра Реутова
экстренно госпитализировали в районную больницу, сегодня же его доставили в Москву вертолетом.
Как рассказали РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, Науменко находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Baza, он впал в кому, получив черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и отек легких. Сообщается, что его прооперировали, удалив гематому, и извлекли из кожи обломки костей.
По информации Telegram-канала Mash, за рулем был водитель Науменко. Утверждается, что в Реутове назначили временно исполняющего обязанности главы администрации.