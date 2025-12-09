Рейтинг@Mail.ru
Мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 09.12.2025
20:35 09.12.2025 (обновлено: 21:37 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/dtp-2060955817.html
Мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП, сообщил источник
Глава администрации подмосковного Реутова Филипп Науменко получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:35:00+03:00
2025-12-09T21:37:00+03:00
Мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП, сообщил источник

РИА Новости: мэр Реутова получил тяжелые травмы в ДТП в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Глава администрации подмосковного Реутова Филипп Науменко получил серьезные травмы в ДТП в Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Фамилия, имя и отчество получившего травмы мужчины и дата рождения полностью совпадают с данными мэра подмосковного Реутова. Речь идет именно о нем", — сказал собеседник агентства.

Авария с участием иномарки, которая врезалась в камаз, произошла утром 7 декабря в Навашинском районе.
В свою очередь, главный редактор нижегородского медицинского информагентства "Стационар Пресс" Алексей Никонов сообщил, что после случившегося мэра Реутова экстренно госпитализировали в районную больницу, сегодня же его доставили в Москву вертолетом.
Как рассказали РИА Новости в НИИ имени Склифосовского, Науменко находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Baza, он впал в кому, получив черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и отек легких. Сообщается, что его прооперировали, удалив гематому, и извлекли из кожи обломки костей.
По информации Telegram-канала Mash, за рулем был водитель Науменко. Утверждается, что в Реутове назначили временно исполняющего обязанности главы администрации.
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
