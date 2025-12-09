Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/dtp-2060909510.html
В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок
В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок - РИА Новости, 09.12.2025
В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок
Автомобиль на юго-западе Москвы насмерть сбил 8-летнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:47:00+03:00
2025-12-09T17:47:00+03:00
происшествия
москва
новомосковский административный округ
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20250322/moskva-2006643864.html
москва
новомосковский административный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, новомосковский административный округ, ford motor
Происшествия, Москва, Новомосковский административный округ, Ford Motor
В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок

На юго-западе Москвы автомобиль насмерть сбил 8-летнего мальчика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Автомобиль на юго-западе Москвы насмерть сбил 8-летнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Как сообщает ведомство, днем на Новостроевской улице, в Новомосковском административном округе, в районе дома 6, водитель автомобиля Ford наехал на ребенка, который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
«
"В результате дорожной аварии мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении ведомства.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка
22 марта, 11:43
 
ПроисшествияМоскваНовомосковский административный округFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала