В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок
В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок - РИА Новости, 09.12.2025
В ДТП на юго-западе Москвы погиб восьмилетний ребенок
Автомобиль на юго-западе Москвы насмерть сбил 8-летнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 09.12.2025
На юго-западе Москвы автомобиль насмерть сбил 8-летнего мальчика