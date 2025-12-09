Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на пешеходном переходе
13:59 09.12.2025 (обновлено: 14:06 09.12.2025)
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на пешеходном переходе
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на пешеходном переходе
Кроссовер Toyota RAV4 сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе в Улан-Удэ, пострадавших осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2025
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на пешеходном переходе

В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе

© Фото : Полиция Бурятии/TelegramМесто происшествия, где кроссовер Toyota RAV4 сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе в Улан-Удэ. 9 декабря 2025
Место происшествия, где кроссовер Toyota RAV4 сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе в Улан-Удэ. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Полиция Бурятии/Telegram
Место происшествия, где кроссовер Toyota RAV4 сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе в Улан-Удэ. 9 декабря 2025
УЛАН-УДЭ, 9 дек - РИА Новости. Кроссовер Toyota RAV4 сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе в Улан-Удэ, пострадавших осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе госавтоинспекции Бурятии.
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 17.20 (12.20 мск).
"По предварительным данным, водитель автомашины Toyota RAV4 на регулируемом пешеходном переходе на улице Терешковой совершил наезд на двух пешеходов. Женщину и молодого человека осматривают медики", - рассказал собеседник агентства.
В Москве сотрудник ГАИ предотвратил ДТП, запрыгнув на ходу в грузовик
7 декабря, 18:05
