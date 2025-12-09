https://ria.ru/20251209/dtp-2060814175.html
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на пешеходном переходе
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на пешеходном переходе
Кроссовер Toyota RAV4 сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе в Улан-Удэ, пострадавших осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
2025-12-09T13:59:00+03:00
2025-12-09T13:59:00+03:00
2025-12-09T14:06:00+03:00
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
toyota corolla
крушение вертолета в дагестане
улан-удэ
республика бурятия
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, toyota corolla, крушение вертолета в дагестане
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на пешеходном переходе
В Улан-Удэ кроссовер сбил двух человек на регулируемом пешеходном переходе