В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек

КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Водитель Volkswagen под Красноярском без номеров выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 19 пассажиров, пострадали водители обеих машин, погиб пассажир легковушки, сообщает краевой главк МВД.

По данным ведомства, в результате столкновения пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Оба водителя доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В момент ДТП в автобусе находилось 19 пассажиров, предварительно, пострадавших среди них нет.