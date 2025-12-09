Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек - РИА Новости, 09.12.2025
06:51 09.12.2025
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек
происшествия
ачинск
боготол
volkswagen group
ачинск
боготол
происшествия, ачинск, боготол, volkswagen group
Происшествия, Ачинск, Боготол, Volkswagen Group
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек

В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек, двое пострадали

КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Водитель Volkswagen под Красноярском без номеров выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 19 пассажиров, пострадали водители обеих машин, погиб пассажир легковушки, сообщает краевой главк МВД.
"Сегодня утром на 591 километре трассы Р‑255 "Сибирь" водитель автомобиля Volkswagen без государственных регистрационных знаков, двигавшийся со стороны Ачинска в направлении Боготола, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате столкновения пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Оба водителя доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В момент ДТП в автобусе находилось 19 пассажиров, предварительно, пострадавших среди них нет.
ПроисшествияАчинскБоготолVolkswagen Group
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
