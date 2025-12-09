https://ria.ru/20251209/dtp-2060718249.html
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек - РИА Новости, 09.12.2025
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек
Водитель Volkswagen под Красноярском без номеров выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 19 пассажиров, пострадали... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:51:00+03:00
2025-12-09T06:51:00+03:00
2025-12-09T06:51:00+03:00
происшествия
ачинск
боготол
volkswagen group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060718113_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_19ea57a8469858477dd5585d81c11313.jpg
https://ria.ru/20251208/dtp-2060694272.html
ачинск
боготол
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060718113_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9fedd2a8dde089abd1a82e145eea17c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ачинск, боготол, volkswagen group
Происшествия, Ачинск, Боготол, Volkswagen Group
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек
В ДТП с автобусом под Красноярском погиб человек, двое пострадали
КРАСНОЯРСК, 9 дек – РИА Новости. Водитель Volkswagen под Красноярском без номеров выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в салоне которого находились 19 пассажиров, пострадали водители обеих машин, погиб пассажир легковушки, сообщает краевой главк МВД.
"Сегодня утром на 591 километре трассы Р‑255 "Сибирь" водитель автомобиля Volkswagen
без государственных регистрационных знаков, двигавшийся со стороны Ачинска
в направлении Боготола
, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате столкновения пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Оба водителя доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В момент ДТП в автобусе находилось 19 пассажиров, предварительно, пострадавших среди них нет.