09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 09.12.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск сорвали попытку ротации боевиков ВСУ на константиновском направлении и уничтожили пикап с... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

ВС России сорвали ротацию ВСУ и уничтожили пикап под Константиновкой

© РИА Новости / Мария МарикянБоец отряда спецназа на задаче
Боец отряда спецназа на задаче - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец отряда спецназа на задаче. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск сорвали попытку ротации боевиков ВСУ на константиновском направлении и уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ, наземный робототехнический комплекс и пункт управления тяжелыми гексакоптерами, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Константиновка операторы войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили двигавшийся на ротацию пикап с военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения российскими операторами был обнаружен и уничтожен наземный роботехнический комплекс и пункт управления дронами.
"В ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки обнаружили и уничтожили наземный роботехнический комплекс, который производил доставку материальных средств для солдат ВСУ, и оборудованный в частном домовладении пункт управления тяжелыми гексокоптерами", - добавили в Минобороны.
Работа FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России Рубикон в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон
26 июня, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
