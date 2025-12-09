https://ria.ru/20251209/drony-2060728429.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск сорвали попытку ротации боевиков ВСУ на константиновском направлении и уничтожили пикап с... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:11:00+03:00
2025-12-09T09:11:00+03:00
2025-12-09T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987279114_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d0ff6b844d83d375176ba346f75ad01.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250626/minoborony-2025545932.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987279114_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_07c3a79a4e95037104c15f41e705b338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
ВС России сорвали ротацию ВСУ и уничтожили пикап под Константиновкой
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск сорвали попытку ротации боевиков ВСУ на константиновском направлении и уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ, наземный робототехнический комплекс и пункт управления тяжелыми гексакоптерами, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Константиновка
операторы войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили двигавшийся на ротацию пикап с военнослужащими ВСУ
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения российскими операторами был обнаружен и уничтожен наземный роботехнический комплекс и пункт управления дронами.
"В ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки обнаружили и уничтожили наземный роботехнический комплекс, который производил доставку материальных средств для солдат ВСУ, и оборудованный в частном домовладении пункт управления тяжелыми гексокоптерами", - добавили в Минобороны.