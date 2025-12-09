ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск сорвали попытку ротации боевиков ВСУ на константиновском направлении и уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ, наземный робототехнический комплекс и пункт управления тяжелыми гексакоптерами, сообщили в Минобороны России.

"В районе населенного пункта Константиновка операторы войск беспилотных систем обнаружили и уничтожили двигавшийся на ротацию пикап с военнослужащими ВСУ ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе дальнейшего наблюдения российскими операторами был обнаружен и уничтожен наземный роботехнический комплекс и пункт управления дронами.