Дронов: фестиваль "Новгородское лето" в 2026 году будет еще интересней

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Фестиваль "Новгородское лето" продолжится в 2026 году, ожидается еще больше мероприятий по всей Новгородской области, рассказал губернатор региона Александр Дронов в ходе прямой линии.

Он напомнил, что это традиционный губернаторский летний проект, в ходе которого в пятницу и в выходные проходят различные культурные мероприятия, мастер-классы, выступления артистов, музыкантов, художников.