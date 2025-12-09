https://ria.ru/20251209/dronov-2060974875.html
Дронов: фестиваль "Новгородское лето" в 2026 году будет еще интересней
новгородская область
великий новгород
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Фестиваль "Новгородское лето" продолжится в 2026 году, ожидается еще больше мероприятий по всей Новгородской области, рассказал губернатор региона Александр Дронов в ходе прямой линии.
Он напомнил, что это традиционный губернаторский летний проект, в ходе которого в пятницу и в выходные проходят различные культурные мероприятия, мастер-классы, выступления артистов, музыкантов, художников.
«
"Мы с уверенностью можем сказать, что проект стал любимым не только для жителей, но и для гостей нашей области. И очень многие пишут мне, спрашивают: "А "Новгородское лето будет"? Ну, конечно, будет. Приезжайте и принимайте участие во всех программах. Если говорить про текущий год - свыше полумиллиона посещений. И это очень хороший показатель. В следующем году постараемся сделать ещё интереснее, ещё больше площадок сделать в городе, ещё больше площадок сделать в наших муниципальных округах", - сообщил Дронов
.
Он уточнил, что продолжится и фестиваль молодого кино "Новое движение", во время которого Великий Новгород
становится столицей киноиндустрии, куда приезжают российские продюсеры и артисты. Кроме того, власти приветствуют съемки фильмов на территории региона, для этого существуют меры поддержки для кинокомпаний. А Международный фестиваль театральных искусств имени Ф.М. Достоевского в 2026 году отметит свое 30-летие, поэтому программа тоже ожидается насыщенной.