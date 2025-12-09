МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский может в любой момент вывести украинские войска из Донбасса, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя отказ главы киевского режима идти на уступки по территориям.
Накануне агентство УНИАН передавало, что Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям. В понедельник в интервью Bloomberg он заявил, что в переговорном процессе по разрешению украинского кризиса все еще нет единой позиции по будущему Донбасса.
По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Портал Axios во вторник сообщил, что условия плана США по урегулированию на Украине стали жестче по территориальному вопросу. Как отметил собеседник портала, предложение Вашингтона, с точки зрения Киева, ухудшилось после встречи американской делегации с Владимиром Путиным в Москве. Он также добавил, что в новой версии мирного плана остался нерешенным вопрос гарантий безопасности.
