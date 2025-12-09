Рейтинг@Mail.ru
"Уйти с территории". На Западе внезапно высказались о Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 09.12.2025 (обновлено: 15:30 09.12.2025)
"Уйти с территории". На Западе внезапно высказались о Донбассе
"Уйти с территории". На Западе внезапно высказались о Донбассе - РИА Новости, 09.12.2025
"Уйти с территории". На Западе внезапно высказались о Донбассе
Владимир Зеленский может в любой момент вывести украинские войска из Донбасса, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети РИА Новости, 09.12.2025
донбасс, сша, москва, владимир зеленский, золтан кошкович, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, США, Москва, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Уйти с территории". На Западе внезапно высказались о Донбассе

Кошкович: Зеленский может вывести ВСУ из Донбасса прямо сейчас

Украинский военный
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский может в любой момент вывести украинские войска из Донбасса, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя отказ главы киевского режима идти на уступки по территориям.
"Мысль о том, что Зеленский якобы не может оставить Донбасс, смехотворна. От него ждут, что он прикажет своим войскам уйти с этой территории. Он может сделать это прямо сейчас", — написал эксперт.
Президент США Дональд Трамп
Украина потеряла значительные территории, заявил Трамп
Вчера, 14:28
Накануне агентство УНИАН передавало, что Зеленский вновь отказался идти на уступки по территориям. В понедельник в интервью Bloomberg он заявил, что в переговорном процессе по разрешению украинского кризиса все еще нет единой позиции по будущему Донбасса.
По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Портал Axios во вторник сообщил, что условия плана США по урегулированию на Украине стали жестче по территориальному вопросу. Как отметил собеседник портала, предложение Вашингтона, с точки зрения Киева, ухудшилось после встречи американской делегации с Владимиром Путиным в Москве. Он также добавил, что в новой версии мирного плана остался нерешенным вопрос гарантий безопасности.
Владимир Зеленский
Трамп назвал Зеленского торгашом
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассСШАМоскваВладимир ЗеленскийЗолтан КошковичВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
