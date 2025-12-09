Рейтинг@Mail.ru
Лурье вносила предоплату за квартиру Долиной
19:52 09.12.2025 (обновлено: 20:19 09.12.2025)
Лурье вносила предоплату за квартиру Долиной
Лурье вносила предоплату за квартиру Долиной
Полина Лурье внесла предоплату при оформлении сделки по покупке квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости один из участников уголовного процесса по... РИА Новости, 09.12.2025
жилье, москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Лурье вносила предоплату за квартиру Долиной

РИА Новости: Лурье вносила предоплату в один миллион рублей за квартиру Долиной

Лариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Полина Лурье внесла предоплату при оформлении сделки по покупке квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости один из участников уголовного процесса по делу об афере с данной недвижимостью.
"Лурье внесла взнос в размере одного миллиона рублей", — рассказал собеседник агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы
1 декабря, 18:30
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, объявление о продаже квартиры Лурье нашла на одной из платформ по продаже недвижимости.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. При совершении сделки певица считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Мошенники показали Долиной паспорт человека, похожего на актера Холланда
6 декабря, 00:06
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд, он рассмотрит дело 16 декабря.
На прошлой неделе певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть все 112 миллионов рублей, но не уточнила, когда это сделает и отдаст ли всю сумму сразу или же частями. Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что за полтора года разбирательств Долина ни разу не извинилась перед ее клиенткой.
Артистка также указывала в иске, что Лурье "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".
Адвокат отвергла такую позицию, заявив, что сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что певица преподает вокал и "должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование". Такое требование для педагогов установлено приказом Минздрава № 342н от 20 мая 2022 года.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Что на самом деле сказала Долина: новые подробности громкой истории
5 декабря, 17:53
 
