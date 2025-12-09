Лурье вносила предоплату за квартиру Долиной

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Полина Лурье внесла предоплату при оформлении сделки по покупке квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости один из участников уголовного процесса по делу об афере с данной недвижимостью.

"Лурье внесла взнос в размере одного миллиона рублей", — рассказал собеседник агентства.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, объявление о продаже квартиры Лурье нашла на одной из платформ по продаже недвижимости.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. При совершении сделки певица считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд, он рассмотрит дело 16 декабря.

На прошлой неделе певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть все 112 миллионов рублей, но не уточнила, когда это сделает и отдаст ли всю сумму сразу или же частями. Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что за полтора года разбирательств Долина ни разу не извинилась перед ее клиенткой.

Артистка также указывала в иске, что Лурье "не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца".