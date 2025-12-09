Прокуратура обжаловала приговор по делу Долиной

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор фигурантам по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, свидетельствуют данные Балашихинского городского суда Московской области, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт зарегистрировано 8 декабря 2025 года", — следует из данных.