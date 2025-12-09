https://ria.ru/20251209/dolina-2060813294.html
Прокуратура обжаловала приговор по делу Долиной
Прокуратура обжаловала приговор по делу Долиной - РИА Новости, 09.12.2025
Прокуратура обжаловала приговор по делу Долиной
Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор фигурантам по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, свидетельствуют данные Балашихинского... РИА Новости, 09.12.2025
Прокуратура обжаловала приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной