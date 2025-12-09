https://ria.ru/20251209/dnr-2060949318.html
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки - РИА Новости, 09.12.2025
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки
Народный фронт передал бойцам в ДНР новое оборудование для воздушной разведки и защиты от вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе Народного фронта. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:55:00+03:00
2025-12-09T19:55:00+03:00
2025-12-09T19:55:00+03:00
надежные люди
безопасность
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_cdf13106122cf9d1c2d72b8d8e178b79.jpg
https://ria.ru/20251209/kbr-2060817252.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_626dc72f830696e4ef5a06611af55796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия
Надежные люди, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки
Народный фронт передал бойцам в ДНР новое оборудование для защиты от БПЛА
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам в ДНР новое оборудование для воздушной разведки и защиты от вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"В День Героев Отечества Народный фронт передал бойцам Второй армии... новую партию оборудования для воздушной разведки и защиты от вражеских беспилотников", - рассказали в пресс-службе.
В Народном фронте также отметили, что в армии служат 12 Героев России. Переданная помощь сформирована по запросам самих военнослужащих.
"Это помощь от всего народа, от всей страны. Мы благодарим бойцов, жмем им руку, обнимаем и говорим спасибо за то, что они освобождают нашу землю. Делаем всё, чтобы максимально их защитить и помочь в бою", - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Сергей Самохин.