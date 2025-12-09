Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам в ДНР новое оборудование для воздушной разведки и защиты от вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"В День Героев Отечества Народный фронт передал бойцам Второй армии... новую партию оборудования для воздушной разведки и защиты от вражеских беспилотников", - рассказали в пресс-службе.

В Народном фронте также отметили, что в армии служат 12 Героев России. Переданная помощь сформирована по запросам самих военнослужащих.