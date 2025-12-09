Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
19:55 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/dnr-2060949318.html
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки - РИА Новости, 09.12.2025
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки
Народный фронт передал бойцам в ДНР новое оборудование для воздушной разведки и защиты от вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе Народного фронта. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:55:00+03:00
2025-12-09T19:55:00+03:00
надежные люди
безопасность
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_cdf13106122cf9d1c2d72b8d8e178b79.jpg
https://ria.ru/20251209/kbr-2060817252.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_626dc72f830696e4ef5a06611af55796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия
Надежные люди, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия
Народный фронт передал бойцам в ДНР оборудование для воздушной разведки

Народный фронт передал бойцам в ДНР новое оборудование для защиты от БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный фронт передал бойцам в ДНР новое оборудование для воздушной разведки и защиты от вражеских беспилотников, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"В День Героев Отечества Народный фронт передал бойцам Второй армии... новую партию оборудования для воздушной разведки и защиты от вражеских беспилотников", - рассказали в пресс-службе.
В Народном фронте также отметили, что в армии служат 12 Героев России. Переданная помощь сформирована по запросам самих военнослужащих.
"Это помощь от всего народа, от всей страны. Мы благодарим бойцов, жмем им руку, обнимаем и говорим спасибо за то, что они освобождают нашу землю. Делаем всё, чтобы максимально их защитить и помочь в бою", - рассказал руководитель исполкома Народного фронта в ДНР Сергей Самохин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО
Вчера, 14:08
 
Надежные людиБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала