В ЛДПР предложили обсудить доступность электронных школьных дневников - РИА Новости, 09.12.2025
00:26 09.12.2025 (обновлено: 00:27 09.12.2025)
В ЛДПР предложили обсудить доступность электронных школьных дневников
В ЛДПР предложили обсудить доступность электронных школьных дневников - РИА Новости, 09.12.2025
В ЛДПР предложили обсудить доступность электронных школьных дневников
Следует инициировать обсуждение доступности электронных школьных дневников с профильными министерствами, родительским и экспертным сообществом, а также с... РИА Новости, 09.12.2025
2025
В ЛДПР предложили обсудить доступность электронных школьных дневников

Депутат Воропаева предложила обсудить доступность электронных школьных дневников

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Доступ к электронному дневнику
Доступ к электронному дневнику - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Доступ к электронному дневнику. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следует инициировать обсуждение доступности электронных школьных дневников с профильными министерствами, родительским и экспертным сообществом, а также с операторами образовательных платформ, чтобы выработать ясные "правила игры" на государственном уровне, заявила РИА Новости депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева.
Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что в России родители пожаловались на якобы платные подписки в школьных дневниках, из-за них, как утверждалось, нельзя отслеживать успеваемость детей, а также получать доступ к домашним заданиям.
"Когда связь семьи со школой по вопросам успеваемости и заданий переводится в цифровой формат, доступ к этой информации должен быть гарантирован государством как социально значимая услуга. Считаю, что нам нужны ясные правила игры на государственном уровне, которые обеспечат и развитие цифровых сервисов, и стопроцентную доступность обязательной информации об образовании ребенка для любой семьи. В рамках парламентской работы я готова инициировать отдельное обсуждение этой темы с участием представителей операторов образовательных платформ, родительского и экспертного сообщества, представителей профильных министерств и выступить модератором такой рабочей встречи", - сказала Воропаева.
По ее словам, цель возможной встречи заключается в выработке совместного понимания и четких критериев: что является "добровольной платной опцией", а что - "недопустимым ограничением бесплатного функционала" социально значимого сервиса.
"Основная претензия родителей, с которой я столкнулась, заключается в следующем: если бесплатная версия работает нестабильно, имеет ограниченный функционал или постоянно предлагает перейти на платную подписку для базового удобства, это создает ситуацию принуждения. Родитель оказывается перед выбором: мириться с неудобствами или оплачивать услугу, которая по сути стала обязательной", - добавила она.
Воропаева подчеркнула, что предложения по регулированию работы подобных электронных сервисов направлены не на обсуждение законности выстраивания принципов бизнес-модели в рамках государственно-частного партнерства, а на системную проблему доступности информации.
