Рейтинг@Mail.ru
Плотина лжи администрации Байдена прорывается, заявил Дмитриев - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/dmitriev-2060768137.html
Плотина лжи администрации Байдена прорывается, заявил Дмитриев
Плотина лжи администрации Байдена прорывается, заявил Дмитриев - РИА Новости, 09.12.2025
Плотина лжи администрации Байдена прорывается, заявил Дмитриев
"Плотина" лжи администрации бывшего президента США Джо Байдена прорывается, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:37:00+03:00
2025-12-09T11:37:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
джо байден
дональд трамп
кирилл дмитриев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
https://ria.ru/20251207/medvedev-2060415161.html
https://ria.ru/20251202/tramp-2059367434.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, кирилл дмитриев, нато, российский фонд прямых инвестиций, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций, Министерство обороны США
Плотина лжи администрации Байдена прорывается, заявил Дмитриев

Дмитриев: плотина лжи администрации Байдена рушится, правда обеспечит мир

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Плотина" лжи администрации бывшего президента США Джо Байдена прорывается, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Ложные нарративы Байдена и контроль над СМИ превратили любое обсуждение того, как расширение НАТО подрывает стабильность и разжигает конфликт на Украине, в табу. Эта плотина прорывается - по мере того, как рушатся истории команды автопера, правда обеспечит глобальную безопасность и мир", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Приход в Белый Дом нового "Байдена" помешает США, считает Медведев
7 декабря, 14:43
Ранее в декабре президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет действие всех документов, в том числе о помилованиях, которые были подписаны автоматическим устройством (автопером), а не лично его предшественником Джо Байденом.
Трамп ранее заявлял, что документы вместо Байдена подписывало автоперо, что якобы могло открыть дверь для манипуляций. В сентябре он заменил портрет Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.
В феврале президент Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны
2 декабря, 21:55
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденДональд ТрампКирилл ДмитриевНАТОРоссийский фонд прямых инвестицийМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала