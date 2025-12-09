МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Плотина" лжи администрации бывшего президента США Джо Байдена прорывается, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Ложные нарративы Байдена и контроль над СМИ превратили любое обсуждение того, как расширение НАТО подрывает стабильность и разжигает конфликт на Украине, в табу. Эта плотина прорывается - по мере того, как рушатся истории команды автопера, правда обеспечит глобальную безопасность и мир", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее в декабре президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет действие всех документов, в том числе о помилованиях, которые были подписаны автоматическим устройством (автопером), а не лично его предшественником Джо Байденом.
Трамп ранее заявлял, что документы вместо Байдена подписывало автоперо, что якобы могло открыть дверь для манипуляций. В сентябре он заменил портрет Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.
В феврале президент Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.