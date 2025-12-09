Плотина лжи администрации Байдена прорывается, заявил Дмитриев

Трамп ранее заявлял, что документы вместо Байдена подписывало автоперо, что якобы могло открыть дверь для манипуляций. В сентябре он заменил портрет Байдена на "президентской аллее славы" в западном крыле Белого Дома на фото устройства, которое автоматически ставит подпись Байдена.