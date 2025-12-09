https://ria.ru/20251209/devochka-2060964815.html
Пятилетняя победительница конкурса красоты хочет запустить реалити-шоу
2025-12-09T21:30:00+03:00
2025-12-09T21:30:00+03:00
2025-12-09T21:30:00+03:00
россия
воронеж
общество
россия
воронеж
россия, воронеж, общество
ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. В воронежском Детском продюсерском центре Tushieva Kids, где занимается Стелла Крикунова, победившая в конкурсе красоты Little Miss & Mister World Russia 2025, рассказали РИА Новости, что воспитанница готовится к запуску собственного реалити-шоу.
"Сегодня Стелла готовится к запуску собственного реалити-шоу, параллельно проходя обучение на курсах актёрского мастерства и развития ораторских способностей", — рассказали в продюсерском центре Tushieva Kids.
В продюсерском центре добавили, что Стелла — "невероятно талантливая и творчески одаренная девочка". Её с детства привлекает мир моды, красоты и стиля. Эти качества ребёнка привлекли продюсера Светлану Тушиеву, и она пригласила девочку на обучение в свой продюсерский центр.
"Регулярно совершенствуя своё мастерство в искусстве дефиле и фотопозирования, Стелла активно сотрудничает с известными брендами, принимает участие в престижных модных показах и фестивалях", — добавили в продюсерском центре Tushieva Kids.
Конкурс Little Miss and Mister World Russia cсуществует с 2019 года. Участниками конкурса стали 73 ребенка со всей России
. Впервые в истории проекта на сцену вместе с красавицами вышли джентльмены в новой категории "Мистер".