Пятилетняя победительница конкурса красоты хочет запустить реалити-шоу

© Фото : Пресс-служба конкурса "Миссис Россия Мира" Победительница Стелла Крикунова из Воронежа в финале VII национального конкурса красоты и талантов "Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025"

ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. В воронежском Детском продюсерском центре Tushieva Kids, где занимается Стелла Крикунова, победившая в конкурсе красоты Little Miss & Mister World Russia 2025, рассказали РИА Новости, что воспитанница готовится к запуску собственного реалити-шоу.

« "Сегодня Стелла готовится к запуску собственного реалити-шоу, параллельно проходя обучение на курсах актёрского мастерства и развития ораторских способностей", — рассказали в продюсерском центре Tushieva Kids.

В продюсерском центре добавили, что Стелла — "невероятно талантливая и творчески одаренная девочка". Её с детства привлекает мир моды, красоты и стиля. Эти качества ребёнка привлекли продюсера Светлану Тушиеву, и она пригласила девочку на обучение в свой продюсерский центр.

"Регулярно совершенствуя своё мастерство в искусстве дефиле и фотопозирования, Стелла активно сотрудничает с известными брендами, принимает участие в престижных модных показах и фестивалях", — добавили в продюсерском центре Tushieva Kids.