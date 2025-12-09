Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского

Ранее Безуглая заявляла, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не будет отправлен в отставку, она призвала остальных депутатов последовать ее примеру. Позднее Ермак был отправлен в отставку.