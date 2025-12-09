Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского
10:03 09.12.2025
Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского
Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского - РИА Новости, 09.12.2025
Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского
Депутат Рады Марьяна Безуглая объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. РИА Новости, 09.12.2025
украина
дело миндича
Дело Миндича
Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского

Депутат Рады Безуглая объявила забастовку, требуя уволить главкома ВСУ Сырского

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Депутат Рады Марьяна Безуглая объявила забастовку с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Я приняла решение возобновить свою забастовку и блокировать всю деятельность парламента в зале, пока не уволят Сырского. Объясняю. После коррупционных скандалов и увольнения Ермака сейчас ничего не происходит", – написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
8 декабря, 14:57
По ее словам, Зеленский пока не решил, что дальше делать со своим офисом. Антикоррупционные органы прекратили публиковать записи и не вручают обвинение, Рустем Умеров продолжает быть секретарем СНБО. "Сырский в должности, о нем как будто забыли, его подхалимы остаются.... ПВО до сих пор имеет критические проблемы с упорядочиванием, мы пропускаем российские беспилотники, не закрывая воздушные коридоры, которые они используют месяцами", - добавила депутат.
Ранее Безуглая заявляла, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не будет отправлен в отставку, она призвала остальных депутатов последовать ее примеру. Позднее Ермак был отправлен в отставку.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Сырский сделал громкое заявление о территориях
6 декабря, 09:22
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
