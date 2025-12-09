https://ria.ru/20251209/deparde-2060727649.html
Жерар Депардье следит за своим ИП в России
Французский актер Жерар Депардье обвиняемый в сексуальном насилии, следит за своим ИП в России, необходимые сведения были поданы в налоговую, следует из... РИА Новости, 09.12.2025
Жерар Депардье следит за своим ИП в России
Жерар Депардье подал в налоговую сведения об ИП в России
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье обвиняемый в сексуальном насилии, следит за своим ИП в России, необходимые сведения были поданы в налоговую, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Депардье
во Франции
является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии
с 2013 года.
Вместе с тем, актер сохранил в России
статус индивидуального предпринимателя: в сентябре этого года в налоговую были представлены сведения о регистрации ИП Депардье в качестве страхователя в Социальном фонде РФ, следует из документов.
Согласно закону, для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо сдавать отчетность и подавать декларацию дистанционно, по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.