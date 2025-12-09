Рейтинг@Mail.ru
Жерар Депардье следит за своим ИП в России - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 09.12.2025 (обновлено: 09:08 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/deparde-2060727649.html
Жерар Депардье следит за своим ИП в России
Жерар Депардье следит за своим ИП в России - РИА Новости, 09.12.2025
Жерар Депардье следит за своим ИП в России
Французский актер Жерар Депардье обвиняемый в сексуальном насилии, следит за своим ИП в России, необходимые сведения были поданы в налоговую, следует из... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:02:00+03:00
2025-12-09T09:08:00+03:00
в мире
россия
франция
бельгия
жерар депардье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15820/58/158205868_0:267:3899:2460_1920x0_80_0_0_698d42144baf49c49ad48b69113ec6a8.jpg
https://ria.ru/20250224/deparde-2001324717.html
россия
франция
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15820/58/158205868_132:0:3767:2726_1920x0_80_0_0_3ce4dcb650b46a28483be67f7979f351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, бельгия, жерар депардье
В мире, Россия, Франция, Бельгия, Жерар Депардье
Жерар Депардье следит за своим ИП в России

Жерар Депардье подал в налоговую сведения об ИП в России

© РИА Новости / Юрий Чичков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Юрий Чичков
Перейти в медиабанк
Актер Жерар Депардье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье обвиняемый в сексуальном насилии, следит за своим ИП в России, необходимые сведения были поданы в налоговую, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Так, в отношении актера уже ведется расследование по подозрению в домогательствах в адрес актрисы Шарлотты Арну. Также с февраля 2024 года он является объектом расследования "налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег". Депардье подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.
Вместе с тем, актер сохранил в России статус индивидуального предпринимателя: в сентябре этого года в налоговую были представлены сведения о регистрации ИП Депардье в качестве страхователя в Социальном фонде РФ, следует из документов.
Согласно закону, для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо сдавать отчетность и подавать декларацию дистанционно, по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Депардье стал фигурантом расследования во Франции
24 февраля, 17:05
 
В миреРоссияФранцияБельгияЖерар Депардье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала