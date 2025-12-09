Жерар Депардье следит за своим ИП в России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье обвиняемый в сексуальном насилии, следит за своим ИП в России, необходимые сведения были поданы в налоговую, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.