День Героев Отечества в Оренбургской области отметили торжествами

УФА, 9 дек – РИА Новости. День Героев Отечества в Оренбургской области отметили торжественными мероприятиями, в рамках которой открыли памятный камень экипажам 117-го военно-транспортного авиационного полка, возложили цветы к мемориалам, провели митинги и концерты, сообщает правительство региона.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале подчеркнул, что, отмечая День Героев Отечества, оренбуржцы вспоминают доблестных сынов Отчизны, чьи мужество, самоотверженность, беззаветная любовь к Родине вызывают восхищение и служат нравственным ориентиром для каждого.

"Память нашего народа бережно хранит бессчётное количество героических имён. Нашу страну защищали многие поколения: на фронтах Великой Отечественной войны, в ходе современных конфликтов, локальных войн и контртеррористических операций. Сегодня в историю воинского подвига вписываются имена современников. Военнослужащие и добровольцы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции и отстаивающие суверенитет России, с честью продолжают дело предков, защищают свободу и независимость нашего государства. Они – гордость и слава Оренбургской области и всей страны", - сообщил Евгений Солнцев.

В правительстве Оренбургской области рассказали, что в Оренбурге в парке 50-летия СССР состоялось открытие памятного камня экипажам 117-го военно-транспортного авиационного полка. В торжественном мероприятии приняли участие первый вице-губернатор Сергей Балыкин, вице-губернатор Дмитрий Кулагин, председатель законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев, председатель Оренбургского городского Совета Сергей Бабин, временно исполняющий полномочия главы города Альберт Юмадилов, личный состав 117-го военно-транспортного авиационного полка, представители духовенства, кадеты и юнармейцы. В память о погибших при исполнении служебного долга летчиках участники митинга возложили цветы к мемориалу, состоялась минута молчания.

"Также в областном центре прошли торжественные церемонии возложения цветов у памятного знака воинам, павшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, на кладбищенском комплексе "Степной", у мемориала "Вечный огонь" на проспекте Победы, а также у памятника Герою России Александру Прохоренко на улице Новой. Торжественные митинги и церемонии возложения цветов прошли по всей Оренбургской области: в Пономаревском, Акбулакском, Илекском, Переволоцком, Бузулукском, Красногвардейском, Новоорском, Беляевском районах. В Александровском районе в рамках торжественного митинга глава муниципалитета Сергей Гринёв передал орден Мужества тёте и опекуну погибшего в ходе СВО рядового Ивана Воронкова Лидии Воронковой", - говорится в сообщении.

Также в Оренбургской областной филармонии состоялся концерт, посвященный Дню Героев Отечества. На сцене выступили Оренбургский государственный академический русский народный хор, солисты филармонии, коллективы творческих образовательных учреждений региона, а также ветеран СВО Петр Бакиров. Благотворительный концерт прошел и в городе Медногорске, сообщает правительство региона.

По данным областных властей, в Бузулукском районе открыты "Парты Героев" сразу в четырех школах. В Красногвардейской школе им. Героя РФ А.А. Марченко открыта "Парта Героя" Владимира Михайловича Локтионова, в Новоалександровской – Эдуарда Рудольфовича Гооге, в Троицкой школе имени А.П. Ткаченко – Алексея Александровича Пиляева, в Искровской школе – Героя Социалистического Труда Анны Николаевны Буцких.

По указу губернатора ежегодно проводится чествование Героев России, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, проживающих на территории Оренбургской области, добавили в правительстве области.

Губернатор Оренбургской области в мессенджере МАХ отметил, что в памятных акциях участие принимают действующие герои. Финалист региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" Дмитрий Юртаев вместе с членами районного отделения "Боевого братства" и ассоциации ветеранов СВО возложил цветы к Вечному огню в селе Подгородняя Покровка. В Нежинском лицее Оренбургского района финалист Сергей Петрич провёл торжественную презентацию фильма "Защитники Отечества" и организовал выставку портретов Героев России для школьников.