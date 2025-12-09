Рейтинг@Mail.ru
21:20 09.12.2025
В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус"
В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус"
Член Совета по правам человека Ольга Демичева предложила пересмотреть понятие "паллиативный статус", чтобы помощь была доступна всем нуждающимся. РИА Новости, 09.12.2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус"

Член СПЧ Демичева предложила пересмотреть понятие паллиативного статуса

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека Ольга Демичева предложила пересмотреть понятие "паллиативный статус", чтобы помощь была доступна всем нуждающимся.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
"Для повышения доступности медицинской помощи есть серьезные основания скорректировать подход к критериям оказания паллиативной помощи. Возможный вариант - пересмотреть понятие "паллиативный статус", распространив его не только на хосписный, но и на дохосписный этап, сделав таким образом паллиативную помощь доступной для всех нуждающихся в ней людей", - сказала Демичева в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин согласился с необходимостью изменений в оказании паллиативной помощи
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
