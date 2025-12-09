https://ria.ru/20251209/demicheva-2060962512.html
В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус"
В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус" - РИА Новости, 09.12.2025
В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус"
Член Совета по правам человека Ольга Демичева предложила пересмотреть понятие "паллиативный статус", чтобы помощь была доступна всем нуждающимся. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:20:00+03:00
2025-12-09T21:20:00+03:00
2025-12-09T21:20:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060925812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус"
Член СПЧ Демичева предложила пересмотреть понятие паллиативного статуса
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека Ольга Демичева предложила пересмотреть понятие "паллиативный статус", чтобы помощь была доступна всем нуждающимся.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.
"Для повышения доступности медицинской помощи есть серьезные основания скорректировать подход к критериям оказания паллиативной помощи. Возможный вариант - пересмотреть понятие "паллиативный статус", распространив его не только на хосписный, но и на дохосписный этап, сделав таким образом паллиативную помощь доступной для всех нуждающихся в ней людей", - сказала Демичева в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.