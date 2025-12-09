В СПЧ предложили пересмотреть понятие "паллиативный статус"

"Для повышения доступности медицинской помощи есть серьезные основания скорректировать подход к критериям оказания паллиативной помощи. Возможный вариант - пересмотреть понятие "паллиативный статус", распространив его не только на хосписный, но и на дохосписный этап, сделав таким образом паллиативную помощь доступной для всех нуждающихся в ней людей", - сказала Демичева в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.