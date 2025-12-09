Рейтинг@Mail.ru
17:24 09.12.2025 (обновлено: 20:45 09.12.2025)
СК завел дело о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области
происшествия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), ан-22, россия
Происшествия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-22, Россия
СК завел дело о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области

© РИА Новости / Александр ВильфСамолет Ан-22 "Антей"
Самолет Ан-22 Антей - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Самолет Ан-22 "Антей". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено после крушения военно-транспортного самолета Ан-22 "Антей" в Ивановской области, сообщили РИА Новости в СК России.
Военный следственный отдел СК России по Ивановскому гарнизону возбудил уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил подготовки к полетам)", говорится в сообщении.
Ан-22 упал во вторник в безлюдном районе во время облета после ремонта. По данным Telegram-канала Shot, на борту были семь человек. Весь экипаж погиб.
Самолет Ан-22 Антей - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Экипаж Ан-22, упавшего в Ивановской области, не выжил
Вчера, 17:29
 
ПроисшествияИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ан-22Россия
 
 
