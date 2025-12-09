https://ria.ru/20251209/delo-2060898222.html
СК завел дело о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области
СК завел дело о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области - РИА Новости, 09.12.2025
СК завел дело о крушении самолета Ан-22 в Ивановской области
Уголовное дело заведено после крушения военно-транспортного самолета Ан-22 "Антей" в Ивановской области, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 09.12.2025
