Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело
Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело - РИА Новости, 09.12.2025
Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело
Дело о превышении должностных полномочий возбуждено против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы областного центра,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:35:00+03:00
2025-12-09T08:35:00+03:00
2025-12-09T10:40:00+03:00
Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело
На экс-зампреда ивановского правительства завели дело о превышении полномочий
РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости.
Дело о превышении должностных полномочий возбуждено против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы областного центра, сообщила
прокуратура региона.
"При координирующей роли прокуратуры Ивановской области
следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главы областного центра. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий)", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Как пояснила прокуратура, покровительство фирмам оказывалось по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства, которые руководили ведомством в этот период. Бывший зампредседателя правительства региона изначально находил подходящих кандидатов на указанные должности, которые затем назначались по его инициативе для реализации преступной схемы.
В отношении указанных должностных лиц расследуют уголовное дело по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Всего по такой схеме заключили свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, речь идет об Александре Шаботинском
. Он покинул пост главы Иваново
по собственному желанию 1 декабря, депутаты городской думы приняли его отставку.