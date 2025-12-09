Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело

РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Дело о превышении должностных полномочий возбуждено против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы областного центра, Дело о превышении должностных полномочий возбуждено против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы областного центра, сообщила прокуратура региона.

"При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главы областного центра. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Как пояснила прокуратура, покровительство фирмам оказывалось по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства, которые руководили ведомством в этот период. Бывший зампредседателя правительства региона изначально находил подходящих кандидатов на указанные должности, которые затем назначались по его инициативе для реализации преступной схемы.

В отношении указанных должностных лиц расследуют уголовное дело по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Всего по такой схеме заключили свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в сообщении.