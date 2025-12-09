Рейтинг@Mail.ru
Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело
08:35 09.12.2025 (обновлено: 10:40 09.12.2025)
Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело
Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело - РИА Новости, 09.12.2025
Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело
Дело о превышении должностных полномочий возбуждено против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы областного центра,... РИА Новости, 09.12.2025
происшествия, ивановская область, россия
Происшествия, Ивановская область, Россия
Против экс-зампреда правительства Ивановской области возбудили дело

На экс-зампреда ивановского правительства завели дело о превышении полномочий

© Фото : Правительство Ивановской областиАлександр Шаботинский
Александр Шаботинский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Правительство Ивановской области
Александр Шаботинский. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Дело о превышении должностных полномочий возбуждено против бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, экс-главы областного центра, сообщила прокуратура региона.
"При координирующей роли прокуратуры Ивановской области следственным органом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя регионального правительства и экс-главы областного центра. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пп. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Экс-главу Старооскольского округа подозревают в получении взятки
8 декабря, 16:40
Как пояснила прокуратура, покровительство фирмам оказывалось по договоренности с бывшими начальниками департамента жилищно-коммунального хозяйства, которые руководили ведомством в этот период. Бывший зампредседателя правительства региона изначально находил подходящих кандидатов на указанные должности, которые затем назначались по его инициативе для реализации преступной схемы.
В отношении указанных должностных лиц расследуют уголовное дело по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Всего по такой схеме заключили свыше 30 контрактов на общую сумму более 500 миллионов рублей. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных структурах, речь идет об Александре Шаботинском. Он покинул пост главы Иваново по собственному желанию 1 декабря, депутаты городской думы приняли его отставку.
Задержание заместителя председателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя по подозрению в получении и взятки - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Севастополе арестовали чиновника, подозреваемого в получении взятки
5 декабря, 09:10
 
ПроисшествияИвановская областьРоссия
 
 
