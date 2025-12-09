Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня - РИА Новости, 09.12.2025
17:24 09.12.2025
В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 09.12.2025
В Чувашии ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки беспилотников

© Фото : соцсетиПоследствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщил глава республики Олег Николаев.
«
"Принял решение ввести в республике режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это позволит нам максимально оперативно мобилизовать все ресурсы и, что особенно важно, обеспечить скорейшую компенсацию затрат на восстановление поврежденных объектов и оказать прямую адресную поддержку всем пострадавшим жителям", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате утренней атаки вражеских БПЛА пострадали 14 человек: семь человек в состоянии разной степени тяжести находятся в больницах, еще семь, включая одного ребенка, лечатся амбулаторно.
"Повреждены 15 зданий, в том числе жилые дома и детский сад. Мы уже приступили к детальной оценке ущерба, начали восстановительные работы", - подчеркнул Николаев.
В Чебоксарах жильцы начали возвращаться в дома, поврежденные при атаке БПЛА
26 ноября, 11:18
 
