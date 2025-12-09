https://ria.ru/20251209/chuvashija-2060898439.html
В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня
В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня
В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Чувашии для ликвидации последствий атаки БПЛА, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 09.12.2025
В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня
В Чувашии ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки беспилотников