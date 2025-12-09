Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 160

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) Гонконге выросло до 160, передает во вторник Число погибших при пожаре в жилом комплексе в специальном административном районе (САР) Гонконге выросло до 160, передает во вторник Центральное телевидение Китая

"По состоянию на 16.00 (11.00 мск - ред.) в результате пожара погибли 160 человек. На данный момент еще 6 числятся пропавшими без вести", - сообщает телеканал со ссылкой на гонконгскую полицию.

Телеканал также отметил, что полиция проведет поиски на строительных лесах и защитной сетке, установленных на фасадах семи домов, которые были затронуты пожаром.

Газета South China Morning Post ранее сообщала, что крупные компании-застройщики в специальном административном районе КНР Гонконге выступили за полный запрет курения на строительных площадках после масштабного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court, а по всему Гонконгу со зданий в соответствии с приказом властей начали снимать строительную сетку.

Сильнейший за последние 17 лет в Гонконге пожар 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным газеты South China Morning Post, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания.