Число пострадавших при мощном землетрясении в Японии выросло до 35

По подсчетам РИА Новости на основании данных Главного метеорологического управления Японии, за 14 часов после основного землетрясения произошло 14 новых толчков. Их максимальная магнитуда оставила 6,4, минимальная - 3,6. Глубина очага залегания колеблется от 50 до 10 километров.