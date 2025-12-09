Число пострадавших при мощном землетрясении в Японии выросло до 35

ТОКИО, 9 дек - РИА Новости. Число пострадавших при мощном землетрясении на севере Японии выросло до 35 человек, сообщает телеканал TBS.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии.
По подсчетам РИА Новости на основании данных Главного метеорологического управления Японии, за 14 часов после основного землетрясения произошло 14 новых толчков. Их максимальная магнитуда оставила 6,4, минимальная - 3,6. Глубина очага залегания колеблется от 50 до 10 километров.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.