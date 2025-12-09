Чернышенко наградил победителей премии кабмина в области детской литературе

Рейтинг@Mail.ru
17:44 09.12.2025 (обновлено: 18:04 09.12.2025)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко наградил победителей первой премии правительства РФ в области детской и подростковой литературы.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко наградил лауреатов первой премии правительства России в области детской и подростковой литературы", - сообщил аппарат Чернышенко.
Как отметил вице-премьер, премия отмечает творческий вклад и мастерство авторов, иллюстраторов и издателей в этой важной сфере. "Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, значение книги для полноценного развития личности неоценимо, а чтение — в наших традициях. Именно хорошая книга дает ребятам верные нравственные ценности и ориентиры, вдохновляет, учит добру, честности и справедливости, помогает развивать таланты и воспитывает настоящих патриотов своей страны", — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
По его словам, детская литература является фундаментом, без которого невозможно культурное и духовное развитие молодого поколения. "Закладывать эти основы помогаете именно вы, талантливые литераторы. Вы открываете ребятам удивительные миры, учите их воображению и художественному вкусу, прививаете любовь к хорошей литературе", - подчеркнул вице-премьер.
Премия в области детской и подростковой литературы присуждается ежегодно, а ее размер в каждой номинации составляет 1,5 миллиона рублей. На соискание могут выдвигаться авторы литературных произведений, произведений изобразительного искусства и народного творчества для детей и подростков на русском языке, а также издательства, выпускающие их.
Лауреатами премии стали Вероника Исаева в номинации "Лучшее прозаическое произведение для детей", Дмитрий Ищенко в номинации "Лучшее прозаическое произведение для подростков", Виктор Левин в номинации "За вклад в развитие детской литературы", Антон Ломаев в номинации "Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков".
В церемонии награждения также приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоОльга ЛюбимоваБэлла ЧеркесоваРоссийский Книжный Союз
 
 
