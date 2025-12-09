Чернышенко наградил победителей премии кабмина в области детской литературе

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко наградил победителей первой премии правительства РФ в области детской и подростковой литературы.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко наградил лауреатов первой премии правительства России в области детской и подростковой литературы", - сообщил аппарат Чернышенко.
Опрос показал, сколько россиян читают художественную литературу
17 ноября, 00:17
Как отметил вице-премьер, премия отмечает творческий вклад и мастерство авторов, иллюстраторов и издателей в этой важной сфере. "Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, значение книги для полноценного развития личности неоценимо, а чтение — в наших традициях. Именно хорошая книга дает ребятам верные нравственные ценности и ориентиры, вдохновляет, учит добру, честности и справедливости, помогает развивать таланты и воспитывает настоящих патриотов своей страны", — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
По его словам, детская литература является фундаментом, без которого невозможно культурное и духовное развитие молодого поколения. "Закладывать эти основы помогаете именно вы, талантливые литераторы. Вы открываете ребятам удивительные миры, учите их воображению и художественному вкусу, прививаете любовь к хорошей литературе", - подчеркнул вице-премьер.
Первую литературную премию БРИКС получила писательница из Египта
30 ноября, 17:22
Премия в области детской и подростковой литературы присуждается ежегодно, а ее размер в каждой номинации составляет 1,5 миллиона рублей. На соискание могут выдвигаться авторы литературных произведений, произведений изобразительного искусства и народного творчества для детей и подростков на русском языке, а также издательства, выпускающие их.
Лауреатами премии стали Вероника Исаева в номинации "Лучшее прозаическое произведение для детей", Дмитрий Ищенко в номинации "Лучшее прозаическое произведение для подростков", Виктор Левин в номинации "За вклад в развитие детской литературы", Антон Ломаев в номинации "Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков".
В церемонии награждения также приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Прилепин призвал создавать больше российских литературных премий
28 октября, 02:57