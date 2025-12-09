Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии назначил лидера движения ANO Бабиша премьер-министром - РИА Новости, 09.12.2025
10:59 09.12.2025 (обновлено: 12:09 09.12.2025)
Президент Чехии назначил лидера движения ANO Бабиша премьер-министром
Президент Чехии назначил лидера движения ANO Бабиша премьер-министром
чехия, андрей бабиш, в мире, петр павел
Чехия, Андрей Бабиш, В мире, Петр Павел
Президент Чехии назначил лидера движения ANO Бабиша премьер-министром

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел назначил главой правительства Андрея Бабиша
Президент Чехии Петр Павел назначил главой правительства Андрея Бабиша
ПРАГА, 9 дек – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел назначил во вторник лидера выигравшего недавние парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша главой правительства, трансляцию церемонии назначения вело Чешское ТВ.
"Назначаю вас главой правительства. Выражаю уверенность, что вы приложите все свои силы, знания и опыт на благо Чешской республики", - сказал президент.
Бабишу 71 год. В 2017-2021 годах он уже занимал пост премьера, а в 2014-2017 годах был первым вице-премьером и министром финансов. Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO уверенно выиграло в октябре выборы в палату депутатов парламента, получив 34,51% голосов избирателей, которые принесли ANO 80 депутатских мандатов из 200 возможных.
Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании правящей коалиции, а впоследствии коалиционного правительства с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившем на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200.
Президент республики Петр Павел провел консультационные встречи с кандидатами на посты министров в новом кабмине. Как сообщило во вторник Чешское ТВ, президент утвердит полный состав нового правительства 15 декабря. Голосование в парламенте о вотуме доверия новому кабмину состоится 13 января 2026 года.
