Президент Чехии назначил лидера движения ANO Бабиша премьер-министром

ПРАГА, 9 дек – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел назначил во вторник лидера выигравшего недавние парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша главой правительства, трансляцию церемонии назначения вело Чешское ТВ.

"Назначаю вас главой правительства. Выражаю уверенность, что вы приложите все свои силы, знания и опыт на благо Чешской республики", - сказал президент.

Бабишу 71 год. В 2017-2021 годах он уже занимал пост премьера, а в 2014-2017 годах был первым вице-премьером и министром финансов. Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO уверенно выиграло в октябре выборы в палату депутатов парламента, получив 34,51% голосов избирателей, которые принесли ANO 80 депутатских мандатов из 200 возможных.

Сразу после выборов Бабиш провел переговоры о создании правящей коалиции, а впоследствии коалиционного правительства с двумя другими движениями: SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", получившем на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Таким образом, новая правящая коалиция располагает в новом составе парламента большинством в 108 мандатов из 200.