https://ria.ru/20251209/chechnya-2060820870.html
В Чечне отразили атаку дронов
В Чечне отразили атаку дронов - РИА Новости, 09.12.2025
В Чечне отразили атаку дронов
Два БПЛА сбили над территорией Чеченской Республики, еще один - над территорией соседней республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:13:00+03:00
2025-12-09T14:13:00+03:00
2025-12-09T14:38:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
воздушно-космические силы россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, рамзан кадыров, воздушно-космические силы россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Чечне отразили атаку дронов
Над Чечней сбили два БПЛА