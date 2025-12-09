https://ria.ru/20251209/cheboksary-2060878655.html
Жители поврежденных БПЛА квартир в Чебоксарах переедут во временное жилье
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Четверо жителей поврежденных в результате атаки украинских беспилотников квартир в домах Чебоксар хотят переехать во временное жилье, заявил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.
Во вторник власти региона сообщили, что ранним утром в результате атаки украинских БПЛА были повреждены жилые дома в Чебоксарах
, пострадали 14 человек. Как уточнили РИА Новости в правительстве Чувашии, всего повреждены 15 зданий, в том числе 10 жилых домов.
"Всем, чье жилье существенно пострадало, мы предлагаем переехать во временное жилье. На данный момент четыре человека выразили желание переехать в фонд временного размещения", - сказал журналистам Трофимов.