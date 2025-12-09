Жители поврежденных БПЛА квартир в Чебоксарах переедут во временное жилье

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Четверо жителей поврежденных в результате атаки украинских беспилотников квартир в домах Чебоксар хотят переехать во временное жилье, заявил временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

"Всем, чье жилье существенно пострадало, мы предлагаем переехать во временное жилье. На данный момент четыре человека выразили желание переехать в фонд временного размещения", - сказал журналистам Трофимов.