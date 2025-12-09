https://ria.ru/20251209/cheboksary-2060875819.html
В Чебоксарах при атаке БПЛА получили повреждения 15 зданий
Пятнадцать зданий, в том числе 10 жилых домов повреждены в результате атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщили РИА Новости в правительстве Чувашии. РИА Новости, 09.12.2025
