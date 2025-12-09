Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до 14

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Число пострадавших при налете украинских дронов на Чебоксары выросло до 14, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
"По оперативным данным на 11:00, число пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14, включая одного ребенка", — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших.
Степанов отметил, что все раненые получают медпомощь. Экстренные службы устраняют последствия атаки и обеспечивают безопасность населения, добавил вице-премьер.
Беспилотники ВСУ атаковали Чебоксары рано утром. Получили повреждения несколько жилых домов. Для эвакуированных жильцов открыли пункт временного размещения в одной из школ. Власти обещают отремонтировать пострадавшие квартиры за счет республиканского бюджета.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов — так, по данным Минобороны, только минувшей ночью они сбили 121 БПЛА.
В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
