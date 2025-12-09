Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до 14

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов — так, по данным Минобороны, только минувшей ночью они сбили 121 БПЛА.

В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.