В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали 14 человек
09:21 09.12.2025 (обновлено: 11:15 09.12.2025)
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали 14 человек
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали 14 человек
2025
чебоксары, олег николаев (политик), происшествия
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
"По данным на 11:00, число пострадавших увеличилось до 14, включая одного ребенка. Все они получают необходимую медицинскую помощь", — написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Как заявил губернатор Олег Николаев, после налета дронов возникло возгорание, которое быстро ликвидировали. Также повреждены несколько жилых домов. На некоторых городских магистралях ввели временные ограничения движения. А в школе № 20 открыли пункт помощи.
Сейчас экстренные службы устраняют последствия атаки. На месте работают психологи и медицинские специалисты.
Для мобилизации всех ресурсов в республике введут режим ЧС регионального уровня.
