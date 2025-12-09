В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали 14 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
"По данным на 11:00, число пострадавших увеличилось до 14, включая одного ребенка. Все они получают необходимую медицинскую помощь", — написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
© Фото : соцсети
Последствия атаки украинских беспилотников в Чебоксарах
Как заявил губернатор Олег Николаев, после налета дронов возникло возгорание, которое быстро ликвидировали. Также повреждены несколько жилых домов. На некоторых городских магистралях ввели временные ограничения движения. А в школе № 20 открыли пункт помощи.
Сейчас экстренные службы устраняют последствия атаки. На месте работают психологи и медицинские специалисты.
Для мобилизации всех ресурсов в республике введут режим ЧС регионального уровня.
