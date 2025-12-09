https://ria.ru/20251209/cheboksary-2060728983.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти - РИА Новости, 09.12.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти
Количество пострадавших при атаке украинских дронов в Чебоксарах увеличилось до девяти, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:17:00+03:00
2025-12-09T09:17:00+03:00
2025-12-09T10:46:00+03:00
чебоксары
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
https://ria.ru/20251209/bpla-2060723966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чебоксары, происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти
Число пострадавших при прилете БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости.
Количество пострадавших при атаке украинских дронов в Чебоксарах увеличилось до девяти, сообщил
вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
"Число пострадавших увеличилось до девяти, включая одного ребенка. Все они находятся под наблюдением врачей", — написал он в Telegram-канале.
По словам вице-премьера региона, на базе одного из общеобразовательных учреждений продолжает работу ПВР. На месте работают психологи и медики.
Глава Чувашии Олег Николаев лично контролирует все процессы, отметил Степанов. Сейчас экстренные службы устраняют последствия произошедшего.
В республике введут режим ЧС регионального уровня.
По данным Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили над российской территорией 121 БПЛА противника.