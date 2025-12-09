Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 09.12.2025 (обновлено: 10:46 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/cheboksary-2060728983.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти - РИА Новости, 09.12.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти
Количество пострадавших при атаке украинских дронов в Чебоксарах увеличилось до девяти, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:17:00+03:00
2025-12-09T10:46:00+03:00
чебоксары
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
https://ria.ru/20251209/bpla-2060723966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чебоксары, происшествия
Чебоксары, Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии выросло до девяти

Число пострадавших при прилете БПЛА в Чебоксарах выросло до девяти

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Количество пострадавших при атаке украинских дронов в Чебоксарах увеличилось до девяти, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
"Число пострадавших увеличилось до девяти, включая одного ребенка. Все они находятся под наблюдением врачей", — написал он в Telegram-канале.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Чувашии при атаке БПЛА повреждены жилые дома
Вчера, 08:20
По словам вице-премьера региона, на базе одного из общеобразовательных учреждений продолжает работу ПВР. На месте работают психологи и медики.
Глава Чувашии Олег Николаев лично контролирует все процессы, отметил Степанов. Сейчас экстренные службы устраняют последствия произошедшего.
В республике введут режим ЧС регионального уровня.
По данным Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили над российской территорией 121 БПЛА противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ЧебоксарыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала