Минобороны Британии заявило о смерти своего военнослужащего на Украине

ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании во вторник сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
"Во вторник, 9 декабря, на Украине погиб военнослужащий вооруженных сил Великобритании. Он был ранен в результате трагического несчастного случая, когда наблюдал, как украинские военные проверяют новые возможности обороны вдали от линии фронта", - говорится в заявлении МО, которое опубликовал в соцсети X глава ведомства Джон Хили.
Подробности об испытываемом оружии или обстоятельствах инцидента не приводятся.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.