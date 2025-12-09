https://ria.ru/20251209/britaniya-2060921737.html
Британия ввела новые антироссийские санкции
Британия ввела новые антироссийские санкции - РИА Новости, 09.12.2025
Британия ввела новые антироссийские санкции
Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и двух лиц в рамках антироссийских санкций, следует из уведомления британского минфина. РИА Новости, 09.12.2025
Британия ввела новые антироссийские санкции
Британия в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 5 организаций