Британия ввела новые антироссийские санкции - РИА Новости, 09.12.2025
18:12 09.12.2025 (обновлено: 19:32 09.12.2025)
Британия ввела новые антироссийские санкции
Британия ввела новые антироссийские санкции
Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и двух лиц в рамках антироссийских санкций, следует из уведомления британского минфина. РИА Новости, 09.12.2025
Британия ввела новые антироссийские санкции

Британия в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 5 организаций

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против пяти организаций и двух лиц в рамках антироссийских санкций, следует из уведомления британского минфина.
Как следует из уведомления, санкции введены против российского политолога Александра Дугина и основанного им Центра геополитической экспертизы, против российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, а также против российского военного блогера Михаила Звинчука и информационно-аналитического центра "Рыбарь", который публикует, в частности, материалы Звинчука.
Кроме того, под санкции попали русскоязычные европейские новостные проекты golos.eu и euromore.eu.
МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
6 декабря, 19:17
 
