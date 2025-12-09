https://ria.ru/20251209/bpla-2060897687.html
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX. РИА Новости, 09.12.2025
