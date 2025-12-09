Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 09.12.2025 (обновлено: 22:20 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/bpla-2060897687.html
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:19:00+03:00
2025-12-09T22:20:00+03:00
москва
сергей собянин
безопасность
вооруженные силы украины
россия
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
https://ria.ru/20251203/sobyanin-2059584523.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, безопасность, вооруженные силы украины, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Москва, Сергей Собянин, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX.
"(Силы) ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — написал он.
Ранее в течение дня Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА. Таким образом, к этому часу военные пресекли уже четыре попытки атаковать столицу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
3 декабря, 18:07
 
МоскваСергей СобянинБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала