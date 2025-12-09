https://ria.ru/20251209/bpla-2060724284.html
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека - РИА Новости, 09.12.2025
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. РИА Новости, 09.12.2025
чебоксары
В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека
В Чебоксарах при атаке украинских дронов пострадали ребенок и трое взрослых
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости.
Четыре человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, сообщил
вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.
"По предварительным данным, пострадали четыре жителя, среди них ребенок. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.
Чуть ранее глава региона Олег Николаев заявил, что после налета дронов повреждены несколько жилых домов. По его словам, на некоторых городских магистралях ввели временные ограничения движения. А в школе № 20 открыли пункт помощи.
Сейчас экстренные службы устраняют последствия ЧП.
Как указали в Минобороны, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили над российской территорией 121 БПЛА противника.