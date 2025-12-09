В Чебоксарах при атаке БПЛА пострадали четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, Четыре человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Чебоксарах, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

"По предварительным данным, пострадали четыре жителя, среди них ребенок. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.

Чуть ранее глава региона Олег Николаев заявил, что после налета дронов повреждены несколько жилых домов. По его словам, на некоторых городских магистралях ввели временные ограничения движения. А в школе № 20 открыли пункт помощи.

Сейчас экстренные службы устраняют последствия ЧП.