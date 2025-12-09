Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии при атаке БПЛА повреждены жилые дома
08:20 09.12.2025
В Чувашии при атаке БПЛА повреждены жилые дома
В Чувашии при атаке БПЛА повреждены жилые дома
Жилые дома повреждены при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах, есть пострадавшие, введены временные ограничения движения на ряде магистралей, сообщил глава... РИА Новости, 09.12.2025
происшествия, чебоксары, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Чебоксары, Россия, Вооруженные силы Украины
В Чувашии при атаке БПЛА повреждены жилые дома

В Чебоксарах при атаке БПЛА повреждены жилые дома, есть пострадавшие

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Жилые дома повреждены при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах, есть пострадавшие, введены временные ограничения движения на ряде магистралей, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Во вторник утром в регионе была зафиксирована атака дронами ВСУ, сообщил глава Чувашии.
"К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов", - написал Николаев в Telegram-канале.
По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность.
"Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары, открыт пункт помощи в школе №20 по улице Хузангая, 8", - добавил глава республики.
Николаев также заверил, что поврежденные жилые помещения будут восстановлены.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО минувшей ночью уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России.
ПроисшествияЧебоксарыРоссияВооруженные силы Украины
 
 
