В Чувашии при атаке БПЛА повреждены жилые дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Жилые дома повреждены при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах, есть пострадавшие, введены временные ограничения движения на ряде магистралей, Жилые дома повреждены при атаке украинских БПЛА в Чебоксарах, есть пострадавшие, введены временные ограничения движения на ряде магистралей, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Во вторник утром в регионе была зафиксирована атака дронами ВСУ , сообщил глава Чувашии.

"К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов", - написал Николаев в Telegram-канале.

По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность.

"Введены временные ограничения движения на ряде магистралей города Чебоксары , открыт пункт помощи в школе №20 по улице Хузангая, 8", - добавил глава республики.

Николаев также заверил, что поврежденные жилые помещения будут восстановлены.