ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 09.12.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников с вечера понедельника в шести районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:22:00+03:00
2025-12-09T06:22:00+03:00
2025-12-09T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
юрий слюсарь
ростовская область
2025
