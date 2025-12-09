Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 09.12.2025
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников с вечера понедельника в шести районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 09.12.2025
безопасность, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку беспилотников с вечера понедельника в шести районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
"С вечера в Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
