Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году

МИНСК, 9 дек — РИА Новости. Обстановка вокруг Белоруссии сейчас сложнее, чем в преддверии начала Великой Отечественной войны в 1941 году, заявил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко после заседания Совета безопасности.

"Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника", — цитирует его слова агентство Белта

По словам начальника Генштаба, в сравнении с прошлым веком сейчас преобладают взаимные претензии и санкционная политика. Он также обвинил Запад в подготовке к войне. По его мнению, это выражается в риторике политиков и мерах по милитаризации.

"Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе не преобладает. Будем надеяться, что в скором будущем <…> страны сядут за стол переговоров и начнут уменьшать агрессивную риторику и агрессивные действия", — сказал он.