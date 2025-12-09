https://ria.ru/20251209/belorussiya-2060859139.html
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году - РИА Новости, 09.12.2025
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году
Обстановка вокруг Белоруссии сейчас сложнее, чем в преддверии начала Великой Отечественной войны в 1941 году, заявил начальник Генерального штаба — первый... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:55:00+03:00
2025-12-09T15:55:00+03:00
2025-12-09T19:18:00+03:00
в мире
белоруссия
европа
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603962081_0:0:569:320_1920x0_80_0_0_9faf3da24f7b483dcac4f60445dead4f.jpg
https://ria.ru/20250705/voyna-2027386883.html
https://ria.ru/20250506/lukashenko-2015371479.html
белоруссия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603962081_0:0:570:427_1920x0_80_0_0_9143c1b283c6a84567539c31711bf20f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, европа, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году
Муравейко: обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в 1941 году
МИНСК, 9 дек — РИА Новости. Обстановка вокруг Белоруссии сейчас сложнее, чем в преддверии начала Великой Отечественной войны в 1941 году, заявил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко после заседания Совета безопасности.
"Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника", — цитирует его слова агентство Белта
.
По словам начальника Генштаба, в сравнении с прошлым веком сейчас преобладают взаимные претензии и санкционная политика. Он также обвинил Запад в подготовке к войне. По его мнению, это выражается в риторике политиков и мерах по милитаризации.
Для разрешения ситуации президент Белоруссии Александр Лукашенко
предлагал сесть за стол переговоров, напомнил Муравейко.
"Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе
не преобладает. Будем надеяться, что в скором будущем <…> страны сядут за стол переговоров и начнут уменьшать агрессивную риторику и агрессивные действия", — сказал он.
Начальник Генштаба также выразил уверенность в сохранении мира и в том, что голос Белоруссии и других стран будет громче тех, кто хочет войны.