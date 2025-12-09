Рейтинг@Mail.ru
15:55 09.12.2025 (обновлено: 19:18 09.12.2025)
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году
Генштаб ВС Белоруссии сравнил обстановку в стране с ситуацией в 1941 году

Муравейко: обстановка вокруг Белоруссии сложнее, чем в 1941 году

© Фото : Министерство Обороны Республики БеларусьПавел Муравейко
Павел Муравейко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Министерство Обороны Республики Беларусь
Павел Муравейко. Архивное фото
МИНСК, 9 дек — РИА Новости. Обстановка вокруг Белоруссии сейчас сложнее, чем в преддверии начала Великой Отечественной войны в 1941 году, заявил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко после заседания Совета безопасности.
"Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная. Потому что страны намного выросли экономически, интеллектуально, намного стали совершеннее вооружения и военная техника", — цитирует его слова агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Лукашенко призвал помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны
5 июля, 16:16
По словам начальника Генштаба, в сравнении с прошлым веком сейчас преобладают взаимные претензии и санкционная политика. Он также обвинил Запад в подготовке к войне. По его мнению, это выражается в риторике политиков и мерах по милитаризации.
Для разрешения ситуации президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал сесть за стол переговоров, напомнил Муравейко.
"Пока, к сожалению, данный здравый смысл в Европе не преобладает. Будем надеяться, что в скором будущем <…> страны сядут за стол переговоров и начнут уменьшать агрессивную риторику и агрессивные действия", — сказал он.
Начальник Генштаба также выразил уверенность в сохранении мира и в том, что голос Белоруссии и других стран будет громче тех, кто хочет войны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Лукашенко рассказал об уроках Великой Отечественной войны
6 мая, 19:02
 
