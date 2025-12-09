Белоруссия продлила безвизовый режим для 38 европейских стран

Условия безвизового въезда в страну в 2026 году для европейцев из утвержденного перечня стран останутся прежними. Они смогут пересекать государственную границу республики через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска и находиться в Белоруссии не более 30 суток со дня въезда. Для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус неграждан Латвии, этот срок составляет не более 90 суток. Возможностью безвизового въезда можно воспользоваться неограниченное количество раз, однако общее количество дней пребывания в Белоруссии в таком режиме не должно превышать 90 в календарном году.