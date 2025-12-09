Белоруссия продлила безвизовый режим для 38 европейских стран

МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о продлении на 2026 год режима безвизового въезда в республику для жителей 38 европейских стран, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"По решению президента Республики Беларусь безвизовый режим въезда в страну для граждан 38 европейских государств продлен до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.
Белоруссия в 2022 году ввела безвизовый режим въезда для жителей Латвии, Литвы и Польши. В июле 2024 года Минск предоставил право безвизового въезда жителям еще 35 стран Европы, затем этот режим был продлен до конца 2025 года. К настоящему времени белорусским безвизом воспользовались более 1 240 000 жителей европейских стран.
Условия безвизового въезда в страну в 2026 году для европейцев из утвержденного перечня стран останутся прежними. Они смогут пересекать государственную границу республики через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска и находиться в Белоруссии не более 30 суток со дня въезда. Для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус неграждан Латвии, этот срок составляет не более 90 суток. Возможностью безвизового въезда можно воспользоваться неограниченное количество раз, однако общее количество дней пребывания в Белоруссии в таком режиме не должно превышать 90 в календарном году.
"Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, могут следовать транзитом через страну, включая воздушные пункты пропуска, в третьи государства, за исключением Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе белорусского президента.
Там отметили, что такой порядок не распространяется на владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов. При этом владельцы биометрических дипломатических паспортов государств - членов Евросоюза могут въезжать в Белоруссию и следовать через нее транзитом в соответствии с соглашением между Минском и ЕС об упрощении выдачи виз.