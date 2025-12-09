Почти 180 елочных базаров откроют в Подмосковье к праздникам

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Подмосковье к Новому году планируется организовать 178 елочных базаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На площадках будет представлен широкий ассортимент: от классических срубленных деревьев до композиций в кашпо и елового лапника. Поставки обеспечат производители из Московской, Владимирской областей и Пермского края.

Все деревья на официальных базарах будут иметь необходимые сертификаты и сопроводительные документы, подтверждающие их законное происхождение и качество. Найти ближайшую торговую точку можно с помощью интерактивной карты на портале "Мой АПК".