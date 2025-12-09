Рейтинг@Mail.ru
Почти 180 елочных базаров откроют в Подмосковье к праздникам
Новости Подмосковья
 
14:59 09.12.2025
Почти 180 елочных базаров откроют в Подмосковье к праздникам
Почти 180 елочных базаров откроют в Подмосковье к праздникам
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Подмосковье к Новому году планируется организовать 178 елочных базаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На площадках будет представлен широкий ассортимент: от классических срубленных деревьев до композиций в кашпо и елового лапника. Поставки обеспечат производители из Московской, Владимирской областей и Пермского края.
Все деревья на официальных базарах будут иметь необходимые сертификаты и сопроводительные документы, подтверждающие их законное происхождение и качество. Найти ближайшую торговую точку можно с помощью интерактивной карты на портале "Мой АПК".
Помимо специализированных базаров, живые ели можно будет приобрести в 124 торговых центрах региона, а также через онлайн-маркетплейсы с доставкой или самовывозом из более чем 8,5 тысячи пунктов выдачи. Сотрудники министерства совместно с полицией и администрациями муниципалитетов будут контролировать соблюдение правил торговли и пресекать незаконную продажу хвойных деревьев.
Главная новогодняя ёлка страны в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России
8 декабря, 12:14
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Владимирская областьПермский край
 
 
