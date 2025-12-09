https://ria.ru/20251209/bavarija-2060972466.html
"Бавария" обыграла "Спортинг" в матче Лиги чемпионов
"Бавария" обыграла "Спортинг" в матче Лиги чемпионов
Немецкая "Бавария" на своем поле обыграла португальский "Спортинг" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
«Бавария» обыграла «Спортинг» со счетом 3:1 в матче Лиги чемпионов