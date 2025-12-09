Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" обыграла "Спортинг" в матче Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Футбол
 
22:44 09.12.2025 (обновлено: 22:49 09.12.2025)
"Бавария" обыграла "Спортинг" в матче Лиги чемпионов
"Бавария" обыграла "Спортинг" в матче Лиги чемпионов
Немецкая "Бавария" на своем поле обыграла португальский "Спортинг" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Бавария" обыграла "Спортинг" в матче Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Спортинг» со счетом 3:1 в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Немецкая "Бавария" на своем поле обыграла португальский "Спортинг" в матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 54-й минуте автоголом отметился защитник "Баварии" Йозуа Киммих, после чего ворота португальского клуба поразили Серж Гнабри (65-я минута) , Леннарт Карль (69) и Джонатан Та (77).
Лига чемпионов УЕФА
09 декабря 2025 • начало в 20:45
Завершен
Бавария
3 : 1
Спортинг
65‎’‎ • Серж Гнабри
(Майкл Олисе)
69‎’‎ • Lennart Karl
(Конрад Лаймер)
77‎’‎ • Джонатан Та
(Серж Гнабри)
54‎’‎ • Йозуа Киммих (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Бавария" поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. "Спортинг" (10 очков) идет на девятом месте.
В следующем туре "Бавария" 21 января примет бельгийский "Юнион", "Спортинг" днем ранее дома сыграет с французским "ПСЖ".
