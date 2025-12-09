Бастрыкин призвал расширить перечень преступлений с конфискацией имущества

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал к расширению перечня преступлений, по которым применяется конфискация имущества.
Он отметил, что СК России участвует в разработке мер противодействия коррупции. Продолжается работа над законопроектом, который наделит следователей полномочиями накладывать арест на имущество лиц, причастных к совершению любых преступлений коррупционной направленности, а не только тех, которые сейчас перечислены в статье УК о конфискации имущества.
"Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация", - написал Бастрыкин в статье для РБК.
Он добавил, что этот законопроект уже концептуально поддержан заинтересованными органами власти и правоохранительного блока и передан на рассмотрение в правительство.