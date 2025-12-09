Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин призвал расширить перечень преступлений с конфискацией имущества - РИА Новости, 09.12.2025
00:49 09.12.2025
Бастрыкин призвал расширить перечень преступлений с конфискацией имущества
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин призвал расширить перечень преступлений с конфискацией имущества

Бастрыкин: нужно расширить перечень преступлений с конфискацией имущества

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал к расширению перечня преступлений, по которым применяется конфискация имущества.
Он отметил, что СК России участвует в разработке мер противодействия коррупции. Продолжается работа над законопроектом, который наделит следователей полномочиями накладывать арест на имущество лиц, причастных к совершению любых преступлений коррупционной направленности, а не только тех, которые сейчас перечислены в статье УК о конфискации имущества.
"Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация", - написал Бастрыкин в статье для РБК.
Он добавил, что этот законопроект уже концептуально поддержан заинтересованными органами власти и правоохранительного блока и передан на рассмотрение в правительство.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бастрыкин назвал сумму активов, добровольно переданных коррупционерами
ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
