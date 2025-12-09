Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за ограничений в Шереметьево
17:31 09.12.2025 (обновлено: 17:41 09.12.2025)
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за ограничений в Шереметьево
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за ограничений в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена корректировать расписание рейсов путем переноса и отмены некоторых рейсов, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:31:00+03:00
2025-12-09T17:41:00+03:00
https://ria.ru/20251129/samolety-2058624708.html
"Аэрофлот" отменяет рейсы из-за ограничений в Шереметьево

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вынуждена корректировать расписание рейсов путем переноса и отмены некоторых рейсов, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с вводом 9 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат стоимости билетов или бесплатное переоформление билетов на рейсы, выполняемые по тому же маршруту, в ближайшие десять дней.
Авиакомпания предоставит пассажирам задержанных рейсов обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
