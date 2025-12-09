https://ria.ru/20251209/aviaperelety-2060815687.html
"Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив
"Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив - РИА Новости, 09.12.2025
"Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив
Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Тель-Авив с 10 декабря текущего года, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 09.12.2025
"Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив
Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Тель-Авив с 10 декабря