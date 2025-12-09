Рейтинг@Mail.ru
"Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив
14:04 09.12.2025
"Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив
"Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив
Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Тель-Авив с 10 декабря текущего года, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 09.12.2025
краснодар, тель-авив, россия, авиакомпания "азимут", аэрофлот
Краснодар, Тель-Авив, Россия, Авиакомпания "Азимут", Аэрофлот
Пассажиры в аэропорту . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Тель-Авив с 10 декабря текущего года, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Авиакомпания "Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив с 10 декабря 2025 года. Рейс будет выполняться еженедельно по средам и воскресеньям", - сказал собеседник агентства.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
КраснодарТель-АвивРоссияАвиакомпания "Азимут"Аэрофлот
 
 
