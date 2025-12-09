https://ria.ru/20251209/ataki-2060806545.html
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России - РИА Новости, 09.12.2025
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России
Количество организованных украинскими спецслужбами атак с применением дронов на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов увеличилось в России РИА Новости, 09.12.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России
Бортников заявил о росте числа атак Киева на российские объекты ТЭК