Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Количество организованных украинскими спецслужбами атак с применением дронов на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов увеличилось в России 2025 году, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

"В текущем году существенно увеличилось количество террористических посягательств украинских спецслужб и неонацистских вооружённых формирований преимущественно с применением беспилотных систем на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов", - заявил Бортников, слова которого приведены в сообщении НАК.