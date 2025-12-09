Рейтинг@Mail.ru
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России - РИА Новости, 09.12.2025
13:36 09.12.2025 (обновлено: 13:47 09.12.2025)
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России - РИА Новости, 09.12.2025
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России
Количество организованных украинскими спецслужбами атак с применением дронов на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов увеличилось в России РИА Новости, 09.12.2025
безопасность, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников заявил о росте числа ударов украинских дронов по России

Бортников заявил о росте числа атак Киева на российские объекты ТЭК

Фрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Количество организованных украинскими спецслужбами атак с применением дронов на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов увеличилось в России 2025 году, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
Под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова во вторник в Москве состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2025 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
"В текущем году существенно увеличилось количество террористических посягательств украинских спецслужб и неонацистских вооружённых формирований преимущественно с применением беспилотных систем на объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов", - заявил Бортников, слова которого приведены в сообщении НАК.
Безопасность Россия Москва Александр Бортников Национальный антитеррористический комитет РФ Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
