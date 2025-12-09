https://ria.ru/20251209/armiya-2060711539.html
Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи
ДЖАКАРТА, 9 дек — РИА Новости. Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда, тайская армия наносит ответный удар, утверждает второй военный округ Сухопутных войск Таиланда.
"Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда. Вторая армия наносит ответный удар, защищая суверенитет. Вторая армия заявляет, что Камбоджа первой открыла огонь, и обещает защищать суверенитет Таиланда пропорциональным военным ответом", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.
Тайская армия утверждает, что обстреляны были четыре объекта на тайской стороне границы: Сам Тэ, Фу Пхи, Чонг Та Тхао и Прасат Та Квай.
Второй армейский округ заявил, что камбоджийские войска первыми открыли огонь, "вынудив Таиланд
"записывает видеозаписи столкновений, чтобы показать их миру и выставить себя жертвой несмотря на то, что она неоднократно инициировала атаки".
В заявлении подчеркивается, что у тайских сил "не было иного выбора, кроме как отреагировать в соответствии с правилами ведения боевых действий, чтобы нейтрализовать угрозу, прекратить огонь противника и защитить жизни и имущество жителей приграничных районов".
При этом в Министерстве обороны Камбоджи обвинили Таиланд в распылении отравляющих веществ над приграничным районом. Там уточнили, что, по их данным, двое мирных жителей погибли от попадания снарядов, выпущенных со стороны Таиланда.
Столкновения в этом районе продолжаются, обе стороны обмениваются огнем.
Эскалация боевых действий в приграничных районах двух стран началась в минувшие выходные. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам друг друга.
Так, в ночь на понедельник Бангкок
заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень
запустил ракеты по районам с мирным населением в провинции Бурирам, перебросил танки и РСЗО через КПП и обстрелял район аэропорта и госпиталя. В ответ тайская армия подняла истребители для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.
По данным Reuters, с начала столкновений погиб как минимум один тайский военный, еще семь получили ранения.
В свою очередь, Камбоджа обвинила Таиланд в атаках на деревни в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. Сообщается о гибели четырех мирных жителей и девяти пострадавших. Минобороны страны возложило на Бангкок ответственность за провокацию нового витка обострения. Там заявили, что не предпринимали ответных мер и продолжают придерживаться соглашения о прекращении огня.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей
В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации.
Камбоджа использовала системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок
нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.
Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания специальной комиссии из Парижа из-за труднодоступности. После того как Камбоджа обрела независимость в 1953-м, эти участки стали предметом спора.
В конце июля при посредничестве США
, Китая
и Малайзии
стороны достигли прекращения огня. На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре
26 октября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава правительства Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта.