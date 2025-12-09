Рейтинг@Mail.ru
Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 09.12.2025 (обновлено: 09:59 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/armiya-2060711539.html
Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи
Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи - РИА Новости, 09.12.2025
Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи
Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда, тайская армия наносит ответный удар, утверждает второй военный округ Сухопутных войск... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:24:00+03:00
2025-12-09T09:59:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032082451_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_0280e8052a28efdf1309efd7d795e2a7.jpg
https://ria.ru/20251208/tailand-2060573253.html
https://ria.ru/20251208/tailand-2060596093.html
https://ria.ru/20251208/peregovory-2060545574.html
https://ria.ru/20251208/mvd-2060661035.html
таиланд
камбоджа
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032082451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_959ed2073423d8effb096921d4584a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, камбоджа, бангкок
В мире, Таиланд, Камбоджа, Бангкок

Тайская армия заявила об обстреле со стороны Камбоджи

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 9 дек — РИА Новости. Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда, тайская армия наносит ответный удар, утверждает второй военный округ Сухопутных войск Таиланда.
«

"Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда. Вторая армия наносит ответный удар, защищая суверенитет. Вторая армия заявляет, что Камбоджа первой открыла огонь, и обещает защищать суверенитет Таиланда пропорциональным военным ответом", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

Беженцы в эвакуационном центре в провинции Бурирам, Таиланд - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Таиланде ввели запрет на полеты беспилотников в семи провинциях
8 декабря, 14:19
Тайская армия утверждает, что обстреляны были четыре объекта на тайской стороне границы: Сам Тэ, Фу Пхи, Чонг Та Тхао и Прасат Та Квай.
Второй армейский округ заявил, что камбоджийские войска первыми открыли огонь, "вынудив Таиланд ответить".
Также сообщается, что Камбоджа "записывает видеозаписи столкновений, чтобы показать их миру и выставить себя жертвой несмотря на то, что она неоднократно инициировала атаки".
В заявлении подчеркивается, что у тайских сил "не было иного выбора, кроме как отреагировать в соответствии с правилами ведения боевых действий, чтобы нейтрализовать угрозу, прекратить огонь противника и защитить жизни и имущество жителей приграничных районов".
При этом в Министерстве обороны Камбоджи обвинили Таиланд в распылении отравляющих веществ над приграничным районом. Там уточнили, что, по их данным, двое мирных жителей погибли от попадания снарядов, выпущенных со стороны Таиланда.
Вид на Бангкок - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Таиланде эвакуировали около 15 тысяч человек из-за конфликта с Камбоджей
8 декабря, 15:27
Столкновения в этом районе продолжаются, обе стороны обмениваются огнем.
Эскалация боевых действий в приграничных районах двух стран началась в минувшие выходные. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам друг друга.
Так, в ночь на понедельник Бангкок заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень запустил ракеты по районам с мирным населением в провинции Бурирам, перебросил танки и РСЗО через КПП и обстрелял район аэропорта и госпиталя. В ответ тайская армия подняла истребители для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.

По данным Reuters, с начала столкновений погиб как минимум один тайский военный, еще семь получили ранения.

В свою очередь, Камбоджа обвинила Таиланд в атаках на деревни в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. Сообщается о гибели четырех мирных жителей и девяти пострадавших. Минобороны страны возложило на Бангкок ответственность за провокацию нового витка обострения. Там заявили, что не предпринимали ответных мер и продолжают придерживаться соглашения о прекращении огня.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Переговоров с Камбоджей больше не будет, заявил премьер Таиланда
8 декабря, 12:54

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации.
Камбоджа использовала системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания специальной комиссии из Парижа из-за труднодоступности. После того как Камбоджа обрела независимость в 1953-м, эти участки стали предметом спора.

В конце июля при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны достигли прекращения огня. На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава правительства Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта.
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МВД Камбоджи назвало действия Таиланда военными преступлениями
8 декабря, 19:04
 
В миреТаиландКамбоджаБангкок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала