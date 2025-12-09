Осужденных условно по делу о хищении средств "Роскосмоса" взяли под стражу

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд взял под стражу четверых бывших сотрудников ЗАО "Центр перспективных технологий и аппаратуры" (ЦПТА), осужденных условно за хищения у "Роскосмоса" 150 миллионов рублей в рамках госконтракта, сообщили РИА Новости в суде.

« "Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам изменён приговор Мещанского районного суда города Москвы в отношении Архипенкова Олега Анатольевича, Поцюса Райгедаса Йоновича, Шишкина Семена Руслановича, Софинского Александра Алексеевича. Они направлены для дальнейшего отбывания наказания в колонию общего режима", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что осужденные взяты под стражу в зале суда.

Летом Райгедас Поцюс, Олег Архипенков были приговорены Мещанским судом Москвы к 5,5 годам условно, Семен Шишкин и Александр Софинский А.А. – к 5 годам условно.

Дело рассматривалось с весны 2022 года.