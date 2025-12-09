Рейтинг@Mail.ru
Осужденных условно по делу о хищении средств "Роскосмоса" взяли под стражу
20:13 09.12.2025 (обновлено: 20:14 09.12.2025)
Осужденных условно по делу о хищении средств "Роскосмоса" взяли под стражу
Мосгорсуд взял под стражу четверых бывших сотрудников ЗАО "Центр перспективных технологий и аппаратуры" (ЦПТА), осужденных условно за хищения у "Роскосмоса" 150 РИА Новости, 09.12.2025
происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, роскосмос, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Роскосмос, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд взял под стражу четверых бывших сотрудников ЗАО "Центр перспективных технологий и аппаратуры" (ЦПТА), осужденных условно за хищения у "Роскосмоса" 150 миллионов рублей в рамках госконтракта, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам изменён приговор Мещанского районного суда города Москвы в отношении Архипенкова Олега Анатольевича, Поцюса Райгедаса Йоновича, Шишкина Семена Руслановича, Софинского Александра Алексеевича. Они направлены для дальнейшего отбывания наказания в колонию общего режима", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября, 13:19
Он добавил, что осужденные взяты под стражу в зале суда.
Летом Райгедас Поцюс, Олег Архипенков были приговорены Мещанским судом Москвы к 5,5 годам условно, Семен Шишкин и Александр Софинский А.А. – к 5 годам условно.
Дело рассматривалось с весны 2022 года.
Как заявлял ещё в 2018 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин, в деле о хищении в рамках госконтракта между "Роскосмосом" и ЦПТА речь шла о сумме более 150 миллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Дело сотрудников института Минца о хищении на оборонзаказе поступило в суд
15 мая, 13:21
 
Происшествия
 
 
