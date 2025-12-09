В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов

ИРКУТСК, 9 дек — РИА Новости. В Ангарске после аварии на ТЭЦ-9 температуру воды в теплосетях удалось поднять до 96 градусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской энергетической компании.

"Температура сетевой воды, отпускаемой с ТЭЦ-9, за ночь выросла до 96 градусов. Энергетики продолжают восстановительные работы. Подрядные организации и ремонтный персонал в круглосуточном режиме обеспечивают ввод в работу котельного оборудования", — сказал он.

По словам собеседника агентства, все детские сады, которые пришлось закрыть из-за холода в помещениях, уже работают в штатном режиме. Некоторые школы пока остаются на дистанционном обучении.

Седьмого декабря на ТЭЦ-9 вышел из строя один из котлов, другой отключили еще раньше из-за неисправности. В результате более полутора тысяч домов и 120 соцобъектов остались без тепла. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.