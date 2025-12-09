https://ria.ru/20251209/angarsk-2060722023.html
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов - РИА Новости, 09.12.2025
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов
В Ангарске после аварии на ТЭЦ-9 температуру воды в теплосетях удалось поднять до 96 градусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T07:51:00+03:00
2025-12-09T07:51:00+03:00
2025-12-09T10:08:00+03:00
происшествия
ангарск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060737773_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_3481de63f4f624f1ff4d98719a5962c2.jpg
https://ria.ru/20251208/angarsk-2060496011.html
https://ria.ru/20251207/merpetrov-2060444009.html
ангарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060737773_159:0:1112:715_1920x0_80_0_0_3ceb829c7eefeab36c295ce42f0489f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ангарск
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов
Температуру воды в теплосетях ТЭЦ-9 Ангарска после аварии подняли до 96 градусов
ИРКУТСК, 9 дек — РИА Новости. В Ангарске после аварии на ТЭЦ-9 температуру воды в теплосетях удалось поднять до 96 градусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской энергетической компании.
"Температура сетевой воды, отпускаемой с ТЭЦ-9, за ночь выросла до 96 градусов. Энергетики продолжают восстановительные работы. Подрядные организации и ремонтный персонал в круглосуточном режиме обеспечивают ввод в работу котельного оборудования", — сказал он.
По словам собеседника агентства, все детские сады, которые пришлось закрыть из-за холода в помещениях, уже работают в штатном режиме. Некоторые школы пока остаются на дистанционном обучении.
Седьмого декабря на ТЭЦ-9 вышел из строя один из котлов, другой отключили еще раньше из-за неисправности. В результате более полутора тысяч домов и 120 соцобъектов остались без тепла. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.
Накануне один из котлов запустили, температура в тепловых сетях повысилась до 73 градусов. Началась также растопка еще одного резервного котла. Устранением аварии занимаются 250 человек, работы предполагается завершить к 10 декабря.