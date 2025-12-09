Рейтинг@Mail.ru
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов
07:51 09.12.2025 (обновлено: 10:08 09.12.2025)
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов - РИА Новости, 09.12.2025
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов
В Ангарске после аварии на ТЭЦ-9 температуру воды в теплосетях удалось поднять до 96 градусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской... РИА Новости, 09.12.2025
происшествия, ангарск
Происшествия, Ангарск
В Ангарске температуру воды в теплосетях подняли до 96 градусов

Температуру воды в теплосетях ТЭЦ-9 Ангарска после аварии подняли до 96 градусов

ИРКУТСК, 9 дек — РИА Новости. В Ангарске после аварии на ТЭЦ-9 температуру воды в теплосетях удалось поднять до 96 градусов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Байкальской энергетической компании.
"Температура сетевой воды, отпускаемой с ТЭЦ-9, за ночь выросла до 96 градусов. Энергетики продолжают восстановительные работы. Подрядные организации и ремонтный персонал в круглосуточном режиме обеспечивают ввод в работу котельного оборудования", — сказал он.
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Ангарске развернули ПВР из-за аварии на ТЭЦ
8 декабря, 09:19
По словам собеседника агентства, все детские сады, которые пришлось закрыть из-за холода в помещениях, уже работают в штатном режиме. Некоторые школы пока остаются на дистанционном обучении.
Седьмого декабря на ТЭЦ-9 вышел из строя один из котлов, другой отключили еще раньше из-за неисправности. В результате более полутора тысяч домов и 120 соцобъектов остались без тепла. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.
Накануне один из котлов запустили, температура в тепловых сетях повысилась до 73 градусов. Началась также растопка еще одного резервного котла. Устранением аварии занимаются 250 человек, работы предполагается завершить к 10 декабря.
Монтаж новой турбины на ТЭЦ-3 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Устранением аварии на ТЭЦ-9 в Ангарске круглосуточно занимаются 50 человек
7 декабря, 19:38
 
Происшествия
 
 
