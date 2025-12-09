https://ria.ru/20251209/an-22-2060900828.html
Экипаж Ан-22, упавшего в Ивановской области, не выжил
Экипаж Ан-22, упавшего в Ивановской области, не выжил - РИА Новости, 09.12.2025
Экипаж Ан-22, упавшего в Ивановской области, не выжил
Экипаж самолета Ан-22 "Антей", потерпевшего крушение в Ивановской области, не выжил, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:29:00+03:00
2025-12-09T17:29:00+03:00
2025-12-09T19:31:00+03:00
происшествия
россия
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
ан-22
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060799380_0:507:2392:1853_1920x0_80_0_0_b2dd087186cf63a1cdc9a87ab4fa5c99.jpg
https://ria.ru/20251009/samolet-2047402291.html
россия
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060799380_0:59:2392:1853_1920x0_80_0_0_e5b1b786c42abee239f8aac422224b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), ан-22, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Россия, Ивановская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-22, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж Ан-22, упавшего в Ивановской области, не выжил
Все члены экипажа упавшего в Ивановской области Ан-22 "Антей" погибли