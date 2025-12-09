Рейтинг@Mail.ru
17:29 09.12.2025 (обновлено: 19:31 09.12.2025)
Экипаж Ан-22, упавшего в Ивановской области, не выжил
Экипаж Ан-22, упавшего в Ивановской области, не выжил
Экипаж Ан-22, упавшего в Ивановской области, не выжил

Все члены экипажа упавшего в Ивановской области Ан-22 "Антей" погибли

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Экипаж самолета Ан-22 "Антей", потерпевшего крушение в Ивановской области, не выжил, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Все находившиеся на борту члены экипажа погибли. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", — рассказали там.
Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в безлюдном районе во время облета после ремонта. По данным Telegram-канала Shot, самолет разбился на части, на борту были семь человек. СК завел уголовное дело о нарушении правил подготовки к полетам.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Липецкой области разбился МиГ-31
9 октября, 23:31
 
ПроисшествияРоссияИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ан-22Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала